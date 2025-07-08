Порядок обращения "зеленых" облигаций утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 2 июля 2025 года утвердило Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных "зеленых" облигаций, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

государственная "зеленая" облигация – государственная эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступает правительство РК для финансирования проектов, отнесенных к "зеленым", согласно экологическому законодательству РК;

– государственная эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступает правительство РК для финансирования проектов, отнесенных к "зеленым", согласно экологическому законодательству РК; "зеленые" проекты – определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, согласно экологическому законодательству РК;

– определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, согласно экологическому законодательству РК; "принципы зеленых облигаций" Международной ассоциации рынков капитала (ICMA Green Bond Principles) – международный стандарт по выпуску "зеленых" облигаций, разработанный Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association), который в порядке добровольной рекомендации определяет основные подходы и процедуры по выпуску "зеленых" облигаций, обеспечению целевого использования поступлений от выпуска "зеленых" облигаций, прозрачности и раскрытия информации эмитентами и направлен на добросовестное развитие рынка "зеленых" облигаций.

Выпуск государственных "зеленых" облигаций осуществляется в соответствии с принципами "зеленых" облигаций.

Рабочая группа осуществляет межведомственную координацию по вопросам выпуска государственных "зеленых" облигаций в части разработки рамочной программы по выпуску государственных "зеленых" облигаций по аспектам целевого использования средств, полученных от выпуска государственных "зеленых" облигаций, процедуры определения перечня "зеленых" проектов, управления привлеченными средствами и отчетности по государственным "зеленым" облигациям.

При этом перечень "зеленых" проектов определяется в рамках формирования проекта республиканского бюджета на очередной плановый период в пределах лимитов расходов инициаторов в сроки, установленные бюджетным законодательством.

При этом не допускается выпуск государственных "зеленых" облигаций сверх расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете инициаторов на соответствующий "зеленый" проект.

Инициаторы представляют эмитенту информацию по "зеленым" проектам, включенным в проект республиканского бюджета на очередной плановый период, подлежащим финансированию за счет выпуска государственных "зеленых" облигаций.

Выпуск государственных "зеленых" облигаций осуществляется при наличии внешней оценки (верификации) на соответствие государственных "зеленых" облигаций ключевым элементам принципов "зеленых" облигаций.

Заявка на проведение внешней оценки (верификации) направляется эмитентом после определения перечня "зеленых" проектов рабочей группой.

Информация о результатах проведенной внешней оценки и (или) верификации выпуска государственных "зеленых" облигаций размещается на интернет-ресурсе эмитента в течение 10 рабочих дней после получения результата внешней оценки (верификации).

Внешнюю оценку (верификацию) осуществляют организации, определенные уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка.

Государственные "зеленые" облигации выпускаются эмитентом в бездокументарной форме.

Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер (International Securities Identification Number – ISIN), присваиваемый депозитарием.

Объем и условия каждого выпуска государственных "зеленых" облигаций устанавливаются эмитентом в пределах лимита правительственного долга и расходов на его обслуживание, установленных законом РК о республиканском бюджете на соответствующий период.

Указывается, что государственные "зеленые" облигации размещаются эмитентом путем проведения аукциона, доразмещения, подписки, установленных актами центра и правилами фондовой биржи.

Эмитент при осуществлении выпуска государственных "зеленых" облигаций может привлекать агента по размещению.

Целевым назначением выпуска государственных "зеленых" облигаций является финансирование проектов, отнесенных к "зеленым", согласно экологическому законодательству РК.

Выплата вознаграждения по государственным "зеленым" облигациям производится в дни, установленные условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций. Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем погашения государственных "зеленых" облигаций, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций. Если дата выплаты вознаграждения по государственным "зеленым" облигациям приходится на нерабочий день, то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Погашение государственных "зеленых" облигаций производится по номинальной стоимости в дату погашения. Если дата погашения номинальной стоимости государственных "зеленых" облигаций приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитенту допускается производить частичное досрочное или полное досрочное погашение государственных "зеленых" облигаций, а также осуществлять обратный выкуп в соответствии с условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций.

Погашение и обслуживание государственных "зеленых" облигаций осуществляются за счет бюджетных средств.

Государственные "зеленые" облигации являются долговыми эмиссионными ценными бумагами, номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 тенге, если иная стоимость не определена условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций.

Расчетная база для исчисления суммы купона по государственным "зеленым" облигациям составляет 30 дней в расчетном месяце, 360 дней в расчетном году.

Государственные "зеленые" облигации выпускаются со сроками обращения свыше одного года, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций.

Размещение и погашение государственных "зеленых" облигаций осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.

Выплата купона по государственным "зеленым" облигациям осуществляется в дни, установленные эмитентом, один раз в год соответствующего года обращения государственных "зеленых" облигаций, если иные условия выплаты не предусмотрены условиями выпуска государственных "зеленых" облигаций.

Годовой отчет по государственным "зеленым" облигациям составляется эмитентом не позднее 120 календарных дней по истечении 1 года с момента размещения государственных "зеленых" облигаций и размещается на интернет-ресурсе эмитента за подписью первого руководителя или заменяющего его лица.

В свою очередь, отчет об экологическом воздействии составляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и представляется эмитенту не позднее 60 календарных дней по истечении 1 года с момента размещения государственных "зеленых" облигаций.

Отчет об экологическом воздействии включает информацию об ожидаемом или достигнутом воздействии "зеленых" проектов и содержит качественные и количественные показатели эффективности.

Постановление вводится в действие с 15 июля.