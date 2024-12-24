Проверять легальность происхождения активов планируют по-новому

Генеральная прокуратура подготовила проект изменений в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке указано, что целью принятия проекта является приведение правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения актива в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, разработчики предлагают изменить содержание рапорта о назначении проверки.

Поправками установлено, что в рапорте о назначении проверки указывается:

дата, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;

краткое изложение имеющихся материалов на субъекта и (или) его аффилированных лиц, сформированных по состоянию на дату подачи рапорта;

активы субъекта и (или) его аффилированного лица, в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;

период проверки, который может включать временной период, начиная с первичного происхождения средств, на которые приобретались активы, являющиеся предметом проверки;

срок проведения проверки.

В настоящее время рапорт должен содержать также:

сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.

Кроме того, указывается, что в качестве проверяющих выступают должностные лица уполномоченного органа по возврату активов, а также сотрудники органов прокуратуры РК в порядке, определенном пунктом 16 настоящих Правил. Сейчас в правилах говорится, что проверку проводят прокуроры структурных подразделений уполномоченного органа по возврату активов.

Проверка проводится только теми лицами, которые указаны в постановлении о проведении проверки.

Состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться или дополняться по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица, исполняющего его обязанности.

Помимо этого, предлагаемыми поправками конкретизируются сроки проведения проверки.

Проверка проводится в течение не более шестидесяти рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки может быть продлен не более чем на шестьдесят рабочих дней.

Проверка может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной встречной проверки по другим активам, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Проверка может быть завершена в случае заключения соглашения о добровольном возврате активов в соответствии со статьей 25 закона.

Уполномоченный орган по возврату активов по согласованию с Генеральным Прокурором либо его заместителями вправе привлекать к проведению проверки сотрудников ведомства органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Кроме того, планируют расширить круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Так, в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Помимо этого, уполномоченный орган по возврату активов сможет запрашивать информацию у компетентных органов и организаций иностранных государств или международных организаций, субъектов и (или) их аффилированных лиц.

По результатам проверки принимаются следующие решения:

о внесении на рассмотрение комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;

о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан, включая обеспечительные и (или) предварительные обеспечительные меры;

о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований;

об инициировании проверок, аудитов, ревизий, проводимых другими государственными органами;

об инициировании подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством; (новый пункт)

о внесении актов надзора и реагирования, предусмотренных Главой 5 Конституционного закона;

об инициировании иных мероприятий, не противоречащих требованиям законодательства РК. (новый пункт)

В случаях, не терпящих отлагательств, решения, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

В Генеральной прокуратуре полагают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности. Дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета также не потребуется.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 9 января 2025 года.