В Казахстане обновили правила проверки легальности происхождения активов

Генеральный прокурор приказом от 30 января 2025 года утвердил в новой редакции Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

Целью проверки является исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения актива.

Поправками установлено, что в рапорте о назначении проверки указывается:

дата, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;

краткое изложение имеющихся материалов на субъекта и (или) его аффилированных лиц, сформированных по состоянию на дату подачи рапорта;

активы субъекта и (или) его аффилированного лица, в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;

период проверки, который может включать временной период, начиная с первичного происхождения средств, на которые приобретались активы, являющиеся предметом проверки;

срок проведения проверки.

В правилах указывается, что в качестве проверяющих, в том числе по проверке, назначенной с 11 октября 2023 года, выступают должностные лица уполномоченного органа по возврату активов, а также сотрудники органов прокуратуры РК.

Состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться или дополняться по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица, исполняющего его обязанности.

В правилах теперь четко регламентированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Однако при необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 60 рабочих дней.

Проверка, в том числе назначенная с 11 октября 2023 года, может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной проверки, связанной с данным активом, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Проверка может быть завершена в случае заключения соглашения в соответствии со статьей 25 закона, в том числе на основании таких соглашений, заключенных с 11 октября 2023 года.

В случае необходимости для дачи заключений в рамках проверки привлекаются:

сотрудники государственных и правоохранительных органов (за исключением органов прокуратуры) ;

; специалисты (работники) организаций независимо от форм собственности.

Сотрудники государственных и правоохранительных органов привлекаются по требованию уполномоченного органа по возврату активов, адресованному в соответствующие органы, учреждения либо организации.

Привлечение специалистов (работников) частных организаций осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом либо законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Уполномоченный орган по возврату активов по согласованию с генеральным прокурором либо его заместителями может привлекать к проведению проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, сотрудников ведомства органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Поправками расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

В частности, говорится, что в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.

Кроме того, уполномоченный орган по возврату активов теперь может запрашивать информацию у компетентных органов и организаций иностранных государств или международных организаций, субъектов или их аффилированных лиц.

По результатам проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, принимаются следующие решения:

о внесении на рассмотрение комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;

о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан, включая обеспечительные и (или) предварительные обеспечительные меры;

о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований;

об инициировании проверок, аудитов, ревизий, проводимых другими государственными органами;

об инициировании подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством (новое);

о внесении актов надзора и реагирования, предусмотренных главой 5 Конституционного закона;

об инициировании иных мероприятий, не противоречащих требованиям законодательства РК (новое).

В случаях, не терпящих отлагательств, решения, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что целью принятия поправок является приведение правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения актива в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование положений документа с учетом практической целесообразности.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2025 года.