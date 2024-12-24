Какие документы требуются, чтобы установить факт причинения вреда жизни и здоровью пациента

Министр здравоохранения приказом от 13 декабря 2024 года внесла изменения в Правила деятельности независимой экспертной комиссии по установлению наличия факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен новый пункт, определяющий перечень документов, которые нужно представить в Комиссию.

В Комиссию предоставляются копии следующих документов (нарочно в бумажном варианте или электронном варианте):

обращение пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя;

согласие пациента либо его супруга, близкого родственника или законного представителя на сбор и обработку персональных медицинских данных и обработку персональных данных;

сертификат специалиста для допуска к клинической практике медицинского работника, в отношении которого проводится экспертиза;

документы, подтверждающие трудовую деятельность работника в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса, в отношении которого проводится экспертиза;

история болезни пациента;

медицинская документация по форме медицинской учетной документации в соответствии с приказом и.о. министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению";

свидетельство или справка о смерти (при их наличии);

патологоанатомическое заключение о причине смерти и диагнозе заболевания (при их наличии);

результатах исследований патологоанатомической диагностики (макроскопических исследований, микроскопических исследований) (при их наличии);

заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности (при их наличии);

финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием (при их наличии);

результаты лабораторных и инструментальных исследовании (при их наличии);

документы на оказание платных услуг (при их наличии).

Также говорится, что комиссия приступает к рассмотрению обращения на наличие факта вреда жизни и здоровью пациента путем изучения медицинской документации по формам медицинской учетной документации, информации из медицинских информационных систем.

При недостаточности материалов Комиссия ходатайствует о необходимости предоставления дополнительных материалов в течение трех рабочих дней со дня принятия обращения к производству экспертизы. При этом, срок рассмотрения обращения приостанавливается до предоставления дополнительных материалов.

Вместе с тем уточняется, что дополнительные материалы следует предоставить в течении 5 рабочих дней со дня ходатайства Комиссии.

Заключение Комиссии формируют профильные специалисты. Представители от страховой организации, профессиональных союзов медицинских работников и медиатор не участвуют в формировании заключения.

Кроме того, поправками предусмотрено, что профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта в Комиссию, должен соответствовать требованиям, установленным приказом министра здравоохранения РК от 8 октября 2024 года "Об утверждении требований к профильному специалисту, привлекаемому в качестве эксперта для рассмотрения обращений о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности".

В частности, профильный специалист должен отвечать критериям:

иметь профессиональное образование в области здравоохранения, подтвержденное наличием документов о высшем или послевузовском образовании по направлению подготовки "Здравоохранение";

иметь непрерывную трудовую деятельность по соответствующей специальности за последние 7 лет на момент привлечения в Комиссию, подтвержденную документально;

иметь первую или высшую квалификационную категорию и сертификат специалиста в области здравоохранения по соответствующей специальности или специализации с указанием уровня квалификации не ниже 7.2 (R), а для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь не ниже 7.2 (I) согласно Отраслевой рамки квалификации;

иметь дополнительное образование по вопросам экспертной деятельности за последние 5 лет не менее 2 кредитов (60 часов);

отсутствие судимости (отсутствие непогашенной или неснятой судимости);

отсутствие административного взыскания за дачу заведомо ложного заключения, наложенного по решению суда в течение года, до привлечения его в качестве эксперта;

отсутствие конфликта интересов (аффилированности).

Приказ вводится в действие с 3 января 2025 года.

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