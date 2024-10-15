Установлены требования к экспертам, решающим вопрос о наличии вреда жизни и здоровью пациента
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 8 октября 2024 года утвердила Требования к профильному специалисту, привлекаемому в качестве эксперта для рассмотрения обращений о наличии факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате медицинской деятельности, сообщает Zakon.kz.
В правилах под профильным специалистом понимается медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат в области здравоохранения.
Профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта в комиссию, должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь профессиональное образование в области здравоохранения, подтвержденное наличием документов о высшем или послевузовском образовании по направлению подготовки «Здравоохранение»;
- иметь непрерывную трудовую деятельность по соответствующей специальности за последние семь лет на момент привлечения в комиссию, подтвержденную документами в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса РК;
- иметь первую и (или) высшую квалификационную категорию и сертификат специалиста в области здравоохранения по соответствующей специальности или специализации с указанием уровня квалификации не ниже 7.2 (R), а для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, не ниже 7.2 (I) согласно Отраслевой рамки квалификации;
- иметь дополнительное образование по вопросам экспертной деятельности за последние пять лет не менее двух кредитов (60 часов);
- отсутствие судимости (отсутствие непогашенной и (или) неснятой судимости);
- отсутствие административного взыскания за дачу заведомо ложного заключения, наложенного по решению суда в течение года, до привлечения его в качестве эксперта;
- отсутствие конфликта интересов (аффилированности).
В качестве эксперта нельзя привлекать профильных специалистов:
- на которых в течение года до привлечения его в качестве эксперта налагалось в судебном порядке административное взыскание за дачу заведомо ложного заключения;
- имеющих судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законом РК;
- в отношении которых в течение трех лет до привлечения их в качестве эксперта вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного правонарушения или которые в течение трех лет до привлечения в качестве эксперта освобождены от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК.
Приказ вводится в действие с 23 октября 2024 года.
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