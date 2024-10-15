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Законодательство РК

Установлены требования к экспертам, решающим вопрос о наличии вреда жизни и здоровью пациента

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, осмотр пациента , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 10:44 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 8 октября 2024 года утвердила Требования к профильному специалисту, привлекаемому в качестве эксперта для рассмотрения обращений о наличии факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате медицинской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В правилах под профильным специалистом понимается медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат в области здравоохранения.

Профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта в комиссию, должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь профессиональное образование в области здравоохранения, подтвержденное наличием документов о высшем или послевузовском образовании по направлению подготовки «Здравоохранение»;
  • иметь непрерывную трудовую деятельность по соответствующей специальности за последние семь лет на момент привлечения в комиссию, подтвержденную документами в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса РК;
  • иметь первую и (или) высшую квалификационную категорию и сертификат специалиста в области здравоохранения по соответствующей специальности или специализации с указанием уровня квалификации не ниже 7.2 (R), а для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, не ниже 7.2 (I) согласно Отраслевой рамки квалификации;
  • иметь дополнительное образование по вопросам экспертной деятельности за последние пять лет не менее двух кредитов (60 часов);
  • отсутствие судимости (отсутствие непогашенной и (или) неснятой судимости);
  • отсутствие административного взыскания за дачу заведомо ложного заключения, наложенного по решению суда в течение года, до привлечения его в качестве эксперта;
  • отсутствие конфликта интересов (аффилированности).

В качестве эксперта нельзя привлекать профильных специалистов:

  • на которых в течение года до привлечения его в качестве эксперта налагалось в судебном порядке административное взыскание за дачу заведомо ложного заключения;
  • имеющих судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законом РК;
  • в отношении которых в течение трех лет до привлечения их в качестве эксперта вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного правонарушения или которые в течение трех лет до привлечения в качестве эксперта освобождены от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2024 года.

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