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Право

Экспертная комиссия по установлению фактов причинения вреда медиками: внесены изменения

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 09:36 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 24 июня 2025 года внес изменения в правила деятельности независимой экспертной комиссии и минимальных требований по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

В частности, уточняется, что комиссия формируется приказом руководителя субъекта здравоохранения из числа профильных специалистов и представителя страховой организации – участницы единого страхового (перестраховочного) пула в течение 10 рабочих дней (ранее было в течение трех рабочих дней. – Авт.) со дня поступления от службы поддержки пациента и внутренней экспертизы обращения пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Единый страховой (перестраховочный) пул направляет представителя от страховой организации в состав комиссии по запросу субъекта здравоохранения.

Комиссия состоит из председателя и членов в нечетном количестве, при этом в состав комиссии включается не менее одного профильного специалиста (ранее было не менее трех) по каждому профилю.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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