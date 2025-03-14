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Право

Список ведущих вузов для зарубежных научных стажировок утвердили в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:09 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования приказом от 7 марта 2025 года утвердил Список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2025 год, сообщает Zakon.kz

В список включили 459 ведущих зарубежных вузов для прохождения научных стажировок по перечню приоритетных направлений научных исследований, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве РК.

Среди них:

  • Университет Макинори (Macquarie University), Австралия;
  • Голубые горы – Международная школа гостиничного менеджмента (Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS), Австралия;
  • Мельбурнский королевский технологический институт (RMIT University), Австралия;
  • Университет технологий Сиднея (University of Technology Sydney), Австралия;
  • Австралийский национальный университет (The Australian National University);
  • Университет музыки и исполнительских искусств Вены (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Австрия;
  • Венский университет ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine Vienna), Австрия;
  • Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Бразилия;
  • Лисцова академия музыки (The Liszt Academy of Music), Венгрия;
  • Школа архитектуры Архитектурной ассоциации (Architectural Association School of Architecture), Великобритания;
  • Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания;
  • Университет Оксфорд-Брукса (Oxford Brookes University), Великобритания;
  • Лондонская школа бизнеса (London Business School);
  • Университет Кембриджа (University of Cambridge), Великобритания;
  • Университет Оксфорда (University of Oxford), Великобритания;
  • Бременский Университет Констрактер (Construсtor University Bremen), Германия;
  • Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden), Германия;
  • Институт медицинских и технических наук Савитхай (считается университетом) (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (deemed to be university);
  • Еврейский университет в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem);
  • Университет Оттавы (University of Ottawa), Канада;
  • Китайский горно-технологический университет (China University of Mining and Technology);
  • Университет науки и технологий Китая (University of Science and Technology of China);
  • Эмиратская академия гостиничного менеджмента (The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM);
  • Университет РУДН (RUDN University), Россия;
  • Школа дизайна Парсонс при Новой школе (Parsons School of Design at The New School), США;
  • Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), США;
  • Стэнфордский университет (Stanford University), США;
  • Гарвардский университет (Harvard University), США;
  • Академия кулинарного искусства Швейцария (Culinary Arts Academy Switzerland) и др.

В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок, вошла 341 зарубежная организация.

Среди них, в частности:

  • Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences);
  • Российская академия наук (Russian Academy of Sciences);
  • Американское онкологическое общество (American Cancer Society);
  • Европейский институт биоинформатики EMBL (European Bioinformatics Institute EMBL);
  • Парижская республиканская больница (Assistance Publique Hopitaux de Paris);
  • Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) США;
  • Уханьский институт вирусологии, Китайская академия наук (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences);
  • Объединенный институт биоэнергетики (Joint BioEnergy Institute);
  • Институт исследований старения имени Бака (The Buck Institute for Research on Aging), США;
  • Национальный институт диабета и болезней органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) США;
  • Японское агентство по медицинским исследованиям и развитию (Japan Agency for Medical Research and Development);
  • Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (National Renewable Energy Laboratory) США;
  • Каталонский институт химической промышленности (Institut de Quimica Avancada de Catalunya), Испания;
  • Сельское хозяйство и агропродовольственные товары Канады (Agriculture and Agri-Food Canada) и др.

Приказ введен в действие с 13 марта 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане обновили стандарты высшего и послевузовского образования.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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