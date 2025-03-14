Список ведущих вузов для зарубежных научных стажировок утвердили в Казахстане
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Министр науки и высшего образования приказом от 7 марта 2025 года утвердил Список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2025 год, сообщает Zakon.kz
В список включили 459 ведущих зарубежных вузов для прохождения научных стажировок по перечню приоритетных направлений научных исследований, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве РК.
Среди них:
- Университет Макинори (Macquarie University), Австралия;
- Голубые горы – Международная школа гостиничного менеджмента (Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS), Австралия;
- Мельбурнский королевский технологический институт (RMIT University), Австралия;
- Университет технологий Сиднея (University of Technology Sydney), Австралия;
- Австралийский национальный университет (The Australian National University);
- Университет музыки и исполнительских искусств Вены (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Австрия;
- Венский университет ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine Vienna), Австрия;
- Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Бразилия;
- Лисцова академия музыки (The Liszt Academy of Music), Венгрия;
- Школа архитектуры Архитектурной ассоциации (Architectural Association School of Architecture), Великобритания;
- Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания;
- Университет Оксфорд-Брукса (Oxford Brookes University), Великобритания;
- Лондонская школа бизнеса (London Business School);
- Университет Кембриджа (University of Cambridge), Великобритания;
- Университет Оксфорда (University of Oxford), Великобритания;
- Бременский Университет Констрактер (Construсtor University Bremen), Германия;
- Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden), Германия;
- Институт медицинских и технических наук Савитхай (считается университетом) (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (deemed to be university);
- Еврейский университет в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem);
- Университет Оттавы (University of Ottawa), Канада;
- Китайский горно-технологический университет (China University of Mining and Technology);
- Университет науки и технологий Китая (University of Science and Technology of China);
- Эмиратская академия гостиничного менеджмента (The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM);
- Университет РУДН (RUDN University), Россия;
- Школа дизайна Парсонс при Новой школе (Parsons School of Design at The New School), США;
- Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), США;
- Стэнфордский университет (Stanford University), США;
- Гарвардский университет (Harvard University), США;
- Академия кулинарного искусства Швейцария (Culinary Arts Academy Switzerland) и др.
В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок, вошла 341 зарубежная организация.
Среди них, в частности:
- Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences);
- Российская академия наук (Russian Academy of Sciences);
- Американское онкологическое общество (American Cancer Society);
- Европейский институт биоинформатики EMBL (European Bioinformatics Institute EMBL);
- Парижская республиканская больница (Assistance Publique Hopitaux de Paris);
- Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) США;
- Уханьский институт вирусологии, Китайская академия наук (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences);
- Объединенный институт биоэнергетики (Joint BioEnergy Institute);
- Институт исследований старения имени Бака (The Buck Institute for Research on Aging), США;
- Национальный институт диабета и болезней органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) США;
- Японское агентство по медицинским исследованиям и развитию (Japan Agency for Medical Research and Development);
- Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (National Renewable Energy Laboratory) США;
- Каталонский институт химической промышленности (Institut de Quimica Avancada de Catalunya), Испания;
- Сельское хозяйство и агропродовольственные товары Канады (Agriculture and Agri-Food Canada) и др.
Приказ введен в действие с 13 марта 2025 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане обновили стандарты высшего и послевузовского образования.
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