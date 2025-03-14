Список ведущих вузов для зарубежных научных стажировок утвердили в Казахстане

Фото: pixabay

Министр науки и высшего образования приказом от 7 марта 2025 года утвердил Список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2025 год, сообщает Zakon.kz

В список включили 459 ведущих зарубежных вузов для прохождения научных стажировок по перечню приоритетных направлений научных исследований, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве РК. Среди них: Университет Макинори (Macquarie University), Австралия;

Голубые горы – Международная школа гостиничного менеджмента (Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS), Австралия;

Мельбурнский королевский технологический институт (RMIT University), Австралия;

Университет технологий Сиднея (University of Technology Sydney), Австралия;

Австралийский национальный университет (The Australian National University);

Университет музыки и исполнительских искусств Вены (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Австрия;

Венский университет ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine Vienna), Австрия;

Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Бразилия;

Лисцова академия музыки (The Liszt Academy of Music), Венгрия;

Школа архитектуры Архитектурной ассоциации (Architectural Association School of Architecture), Великобритания;

Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания;

Университет Оксфорд-Брукса (Oxford Brookes University), Великобритания;

Лондонская школа бизнеса (London Business School);

Университет Кембриджа (University of Cambridge), Великобритания;

Университет Оксфорда (University of Oxford), Великобритания;

Бременский Университет Констрактер (Construсtor University Bremen), Германия;

Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden), Германия;

Институт медицинских и технических наук Савитхай (считается университетом) (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (deemed to be university);

Еврейский университет в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem);

Университет Оттавы (University of Ottawa), Канада;

Китайский горно-технологический университет (China University of Mining and Technology);

Университет науки и технологий Китая (University of Science and Technology of China);

Эмиратская академия гостиничного менеджмента (The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM);

Университет РУДН (RUDN University), Россия;

Школа дизайна Парсонс при Новой школе (Parsons School of Design at The New School), США;

Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), США;

Стэнфордский университет (Stanford University), США;

Гарвардский университет (Harvard University), США;

Академия кулинарного искусства Швейцария (Culinary Arts Academy Switzerland) и др. В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок, вошла 341 зарубежная организация. Среди них, в частности: Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences);

Российская академия наук (Russian Academy of Sciences);

Американское онкологическое общество (American Cancer Society);

Европейский институт биоинформатики EMBL (European Bioinformatics Institute EMBL);

Парижская республиканская больница (Assistance Publique Hopitaux de Paris);

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) США;

Уханьский институт вирусологии, Китайская академия наук (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences);

Объединенный институт биоэнергетики (Joint BioEnergy Institute);

Институт исследований старения имени Бака (The Buck Institute for Research on Aging), США;

Национальный институт диабета и болезней органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) США;

Японское агентство по медицинским исследованиям и развитию (Japan Agency for Medical Research and Development);

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (National Renewable Energy Laboratory) США;

Каталонский институт химической промышленности (Institut de Quimica Avancada de Catalunya), Испания;

Сельское хозяйство и агропродовольственные товары Канады (Agriculture and Agri-Food Canada) и др. Приказ введен в действие с 13 марта 2025 года. Мы рассказывали, что в Казахстане обновили стандарты высшего и послевузовского образования.

Поделиться новостью