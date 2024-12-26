На госслужбу нельзя принимать граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления: новое НП КС

Конституционный суд признал конституционной норму закона "О государственной службе", устанавливающую бессрочный запрет на прием на государственную службу граждан, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился гражданин с просьбой проверить на соответствие Конституции пп.11) п.3 ст.16 ЗРК "О государственной службе", устанавливающий бессрочный запрет на прием на государственную службу граждан, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления независимо от погашения или снятия судимости.

Оспариваемая норма нарушает его конституционные права на свободу труда и равный доступ к государственной службе, когда судимость погашена.

Что решил КС

КС признал соответствующим Конституции пп.11) п.3 ст.16 ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан" в части запрета приема на государственную службу граждан, ранее судимых за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

При этом КС рекомендовал Правительству и Агентству РК по делам госслужбы рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования законодательства в сфере государственной службы во взаимосвязи с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства с учетом правовых позиций Конституционного Суда.

Как КС мотивировал свою позицию

Законодатель вправе установить повышенные требования к репутации государственных служащих как носителей публичной власти, с тем чтобы у граждан не было сомнений в их профессиональных и нравственных качествах и, соответственно, в законности и справедливости их действий и решений.

Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Однако такие ограничения должны соответствовать принципам справедливости, соразмерности и правовой определенности.

Судимость обозначает особое правовое положение осужденного лица, к которому государством применены меры уголовно-правового воздействия, влекущие правовые последствия и после отбытия назначенного наказания. Применительно к лицам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, досрочное снятие судимости не допускается, судимость погашается по истечении шести лет после отбытия наказания за тяжкие преступления и по истечении восьми лет после отбытия наказания за особо тяжкие преступления.

Закон о государственной службе возлагает на всех кандидатов обязанность сообщать о фактах привлечения к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности и предусматривает правовые последствия ненадлежащего ее выполнения.

Приведенные законодательные ограничения прав граждан на равный доступ к государственной службе, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии не относятся к мерам уголовной ответственности, поскольку не носят уголовно-правового характера. Они введены законодателем в качестве особого конституционно-правового дисквалифицирующего препятствия для занятия государственных должностей, к которым предъявляются повышенные репутационные требования, что обусловлено их прямым участием в принятии правовых актов и особой ответственностью перед обществом и государством.

В оспариваемой норме права установлено бессрочное и недифференцированное ограничение равного права граждан на доступ к государственной службе в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, вне зависимости от назначения судом дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью и его срока.

По правилам части второй статьи 79 УК лицо, освобожденное от наказания, признается не имеющим судимости. При этом оспариваемая норма закона о государственной службе содержит пожизненный дисквалифицирующий признак для граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение тяжких или особо тяжких преступлений по основаниям, которые во взаимосвязи с положениями части первой статьи 37 УПК не влекут реабилитации.

При сравнительном анализе подпунктов 10) и 11) пункта 3 статьи 16 Закона о государственной службе отмечается их несогласованность, которая ведет к неоднозначному пониманию этих норм.

Исходя из смысла содержания подпункта 10) указанной нормы, можно сделать вывод, что граждане с погашенной или снятой судимостью имеют право на доступ к государственной службе. Тяжесть совершенного преступления в таких случаях законодателем не определена.

В оспариваемом подпункте 11) пункта 3 статьи 16 закона о государственной службе правовые последствия погашенной или снятой судимости (статья 79 УК) законодателем не учтены. Основанием ограничения права поступления на государственную службу является сам факт осуждения за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

В перечне документов личного дела государственного служащего необходима конкретизация сведений из автобиографий кандидатов на должности государственных служащих. Такие сведения должны касаться факта привлечения к уголовной ответственности только претендента на должность государственного служащего и излагаться в соответствии с терминологией, применяемой в пункте 3 статьи 16 Закона о государственной службе. Требование подзаконного нормативного правового акта — приказа Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 10 сентября 2021 года № 158 об отражении в автобиографии лица, поступающего на государственную службу, сведений о привлечении к уголовной ответственности супруга (супруги) и близких родственников является излишним, поскольку нормами Закона о государственной службе оно не предусмотрено.

Нормативное постановление вступило в силу с 24 декабря 2024 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.