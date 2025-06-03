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Право

Министерству здравоохранения расширили функции

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 11:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 25 апреля 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Министерство здравоохранения РК является государственным органом, осуществляющим руководство в сферах:

  • охраны здоровья граждан;
  • медицинской и фармацевтической науки, образования и промышленности;
  • обращения лекарственных средств, медицинских изделий и контроля за их обращением;
  • контроля за качеством оказания медицинских услуг (помощи);
  • санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами;
  • безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации;
  • биологической безопасности.

В новой редакции изложена следующая функция министерства:

  • разработка и утверждение правил планирования и выделения бюджетных средств фонду социального медицинского страхования, форм и сроков представления отчетности по средствам на оказание медицинской помощи по согласованию с уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета.

Вместе с тем правила дополнеными новыми функциями Минздрава:

  • осуществление противодействия теневой экономике в области здравоохранения;
  • определение перечня должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и уполномоченным органом в области ветеринарии;
  • обеспечение общества и государства объективной информацией о состоянии системы здравоохранения путем размещения официальной статистической и иной информации в открытом доступе, определяемой согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;
  • определение порядка прохождения поддерживающего лечения лиц, подвергавшихся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, кроме выписанных по постановлению суда как излечившихся досрочно;
  • определение порядка стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • определение порядка стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение порядка планирования расходов из бюджета в фонд социального медицинского страхования путем выделения трансфертов юридическим лицам, составления отчетности об использовании бюджетных средств, форм и сроков ее представления, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования бюджетных средств по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета;
  • определение порядка составления отчетности об использовании целевого взноса, форм и сроков ее представления, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования целевого взноса по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что новые функции появились у Министерства национальной экономики.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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