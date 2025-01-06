Научные исследования за счет бюджета и налоговых льгот проведут в Казахстане
В правилах говорится, что научные исследования – прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной или научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной или научно-технической деятельности.
Задачами проведения научных исследований и разработок являются:
- создание единых доступных условий осуществления проектной научной деятельности;
- краткие обоснования роли каждой из задач в достижении цели проекта и взаимосвязи с другими задачами и ожидаемыми результатами проекта;
- упорядочивание процедуры, связанной с осуществлением научной деятельности, подготовкой отчетных материалов;
- сокращение факторов риска совершения ошибок при осуществлении проектной научной деятельности и при подготовке отчетных материалов;
- систематизация подходов по работе с информацией, характеризующей научную деятельность;
- отражение измеримых показателей задач с отражением уровня технологической готовности разработок на этапе подачи заявки и завершения проекта.
Правила содержат принципы проведения научных исследований и разработок:
- приоритетности научной и (или) научно-технической деятельности;
- прозрачности, объективности и равенства субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;
- объективности и независимости экспертизы научных, научно-технических проектов и программ;
- экономической эффективности и результативности научных исследований;
- интеграции науки, образования и производства;
- стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
- трансфера технологий.
Научные исследования и разработки осуществляются субъектами научной, научно-технической деятельности, а также автономными организациями образования, в том числе в качестве соисполнителей.
Проведение научных исследований осуществляется исключительно аккредитованными субъектами научной, научно-технической деятельности.
Научные исследования и разработки включают следующие основные организационные этапы:
- планирование научных исследований, определение целей и задач исследования, выявление научной или технологической проблемы;
- разработка плана исследования, выбор методов и технологий, определение сроков выполнения и основные контрольные точки, оценка необходимых ресурсов, формирование исследовательской команды;
- апробация и внедрение результатов научных исследований – проведение исследований и экспериментов, сбор экспериментальных данных, анализ и обработка информации, проведение лабораторных и полевых экспериментов, разработка новых моделей или прототипов, обработка и анализ результатов, оценка полученных результатов в контексте существующих научных теорий и моделей;
- контроль, учет и отчетность по научным исследованиям – документация и отчетность, оформление результатов исследования в виде научных отчетов, статей, публикаций, патентов на новые изобретения, защита и внедрение результатов;
- привлечение на выполнение научных исследований субъектов предпринимательства (частного партнера) – оценка достигнутых целей и задач, анализ успешности и проблемных аспектов проекта, подготовка окончательных выводов, внедрение результатов исследования в промышленность, передача технологий для их массового производства;
- создание научно-образовательных консорциумов;
- развитие международного научного и научно-технического сотрудничества.
Финансирование субъектов научной или научно-технической деятельности осуществляется в порядке и на условиях в соответствии с Правилами базового и программно-целевого финансирования научной или научно-технической деятельности, грантового финансирования научной или научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.
Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.
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