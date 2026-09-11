В Казахстане черту бедности будут рассчитывать ежеквартально

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в определение размера черты бедности, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что черта бедности по столице, областям и городам республиканского значения будет рассчитываться ежеквартально местными исполнительными органами.

Расчет будет производиться на основе размера черты бедности, определенного уполномоченным государственным органом.

Также предлагается установить порядок публикации данных:

сведения о черте бедности – ежеквартально будут публиковать местные исполнительные органы;

будут публиковать местные исполнительные органы; долю населения с доходами ниже прожиточного минимума по регионам и республике – ежегодно уполномоченный орган в области государственной статистики.

Изменения связаны с поправками в Социальный кодекс, после которых соответствующие нормы были исключены из статьи 120 и должны регулироваться приказом Минтруда.

Новые нормы планируется ввести с 1 января 2027 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.