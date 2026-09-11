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Право

В Казахстане черту бедности будут рассчитывать ежеквартально

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в определение размера черты бедности, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что черта бедности по столице, областям и городам республиканского значения будет рассчитываться ежеквартально местными исполнительными органами.

Расчет будет производиться на основе размера черты бедности, определенного уполномоченным государственным органом.

Также предлагается установить порядок публикации данных:

  • сведения о черте бедности – ежеквартально будут публиковать местные исполнительные органы;
  • долю населения с доходами ниже прожиточного минимума по регионам и республике – ежегодно уполномоченный орган в области государственной статистики.

Изменения связаны с поправками в Социальный кодекс, после которых соответствующие нормы были исключены из статьи 120 и должны регулироваться приказом Минтруда.

Новые нормы планируется ввести с 1 января 2027 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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