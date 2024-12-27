Профстандарт для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями утвердили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 14 декабря 2024 года утвердил Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт разрабатывается в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров и предназначены для использования пользователями в сфере управления многоквартирными жилыми домами и нежилыми зданиями, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.

Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями" определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.

Документ содержит карточки профессий:

хаус-мастер – 3 уровень ОРК

управляющий многоквартирным жилым домом – 4 уровень ОРК

управляющий многоквартирным жилым домом – 5 уровень ОРК

менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями – 5 уровень ОРК

управляющий зданиями, многоквартирным домом – 6 уровень ОРК

Так, к обязательным трудовым функциям управляющего многоквартирным жилым домом относятся:

планирование и организация работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

руководство деятельностью по управлению многоквартирными жилыми домами.

организация устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом доме.

Навыки, которыми должен обладать управляющий многоквартирным жилым домом:

определение состава общего имущества объекта кондоминиума.

разработка годового плана работы и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

организация работы по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

организация и контроль работы по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов объекта кондоминиума.

организация и контроль работы по обеспечению санитарного содержания общего имущества объекта кондоминиума и придомовой территории.

Личностные качества:

ответственность

сотрудничество и взаимодействие

стрессоустойчивость

умение быстро принимать решения

вежливость

устные коммуникативные навыки

письменные коммуникативные навыки

способность к обучению и самообучению

компьютерная грамотность

К обязательным трудовым функциям менеджера по управлению жилыми и нежилыми зданиями относятся:

планирование работ и услуг по управлению и содержанию, эксплуатации жилого комплекса;

организация комплекса работ по поддержанию исправного состояния жилых комплексов;

организация устранения аварийных ситуаций;

организация комплекса строительных мероприятий по устранению физического и морального износа жилого комплекса.

Он должен уметь:

проводить визуальный осмотр технического состояния жилого комплекса;

составлять инвентарный перечень состава имущества жилого комплекса с описанием качественных и количественных характеристик всех элементов;

готовить отчеты о техническом состоянии жилого комплекса;

применять программное обеспечение и современные информационные технологии;

вносить и актуализировать данные по техническому состоянию жилого комплекса.

Он должен знать:

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства;

нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, правил содержания объекта кондоминиума;

методы оценки физического износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых и нежилых зданий;

технические требования к зданиям, многоквартирным жилым домам и другие нормативно-технические документы в сфере строительства, жилищных отношений и ЖКХ;

методологию визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;

основы информатизации и автоматизации;

нормативно-технические документы РК по применению объекта информатизации.

Помимо этого, менеджер должен уметь:

формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

обеспечивать сбор взносов, платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;

проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);

определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;

составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями;

анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;

обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;

принимать решения в нестандартных ситуациях;

проводить переговоры, консультации;

налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;

применять программное обеспечение и современные информационные технологии.

Требования к личностным компетенциям:

ответственность

сотрудничество и взаимодействие

стрессоустойчивость

компьютерная грамотность

многозадачность

исполнительность

умение работать в коллективе

умение оперативно решать возникающие проблемы

профессиональный подход к работе

умение работать с большим количеством информации

умение руководить большим количеством персонала

Также простандарт содержит требования к управляющему зданиями, многоквартирным домом.

Говорится, что у него должен быть стаж работы на руководящих должностях в организации не менее 5 лет или опыт работы в сфере обслуживания объектов кондоминиума либо жилищно-коммунальной сфере не менее года.

Основная цель деятельности – создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) для физических и юридических лиц в жилом комплексе. Надлежащее управление, содержание и пользование общего имущества в многоквартирных жилых домах и нежилых зданиях, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания, в том числе кладовок, паркинга и парковочных мест, находящихся на едином земельном участке.

Обязательные трудовые функции:

планирование работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

организация работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

организация устранения аварийных ситуаций в жилом комплексе;

организация проведения капитального ремонта в жилом комплексе.

Он должен обладать умениями, аналогичными менеджеру по управлению МЖД, а также:

составлять календарный план собраний собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, а также других событий и мероприятий;

готовить и распространять уведомления о собраниях;

составлять повестки дня и информационные материалы к собранию;

осуществлять введение протоколов собраний и документально оформлять принятые на собрании решения;

организовывать и проводить собрания, письменный опрос;

взаимодействовать с собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;

отвечать на запросы (заявки) собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

применять программное обеспечение и современные информационные технологии.

Кроме того, к его умениям относятся:

формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

обеспечивать сбор/взносов платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;

представление интересов собственников/организации в государственных и негосударственных организациях;

проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);

определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;

составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;

обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;

принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

проводить переговоры, консультации;

налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;

применять программное обеспечение и современные информационные технологии;

применять ИСЦС при создании, обмене и хранении документации (при осуществлении эксплуатации с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства).

Требования к личностным качествам:

ответственность

сотрудничество и взаимодействие

стрессоустойчивость

вежливость

устные коммуникативные навыки

письменные коммуникативные навыки

проведение обзоров и мониторинг цен

компьютерная грамотность

многозадачность

исполнительность

коммуникабельность

умение работать в коллективе

умение разрешать конфликты любого уровня

умение оперативно решать возникающие проблемы

профессиональный подход к работе

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.