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Право

Профстандарт для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями утвердили в Казахстане

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 10:48 Фото: Zakon.kz
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 14 декабря 2024 года утвердил Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт разрабатывается в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров и предназначены для использования пользователями в сфере управления многоквартирными жилыми домами и нежилыми зданиями, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.

Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями" определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.

Документ содержит карточки профессий:

  • хаус-мастер – 3 уровень ОРК
  • управляющий многоквартирным жилым домом – 4 уровень ОРК
  • управляющий многоквартирным жилым домом – 5 уровень ОРК
  • менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями – 5 уровень ОРК
  • управляющий зданиями, многоквартирным домом – 6 уровень ОРК

Так, к обязательным трудовым функциям управляющего многоквартирным жилым домом относятся:

  • планирование и организация работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.
  • руководство деятельностью по управлению многоквартирными жилыми домами.
  • организация устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом доме.

Навыки, которыми должен обладать управляющий многоквартирным жилым домом:

  • определение состава общего имущества объекта кондоминиума.
  • разработка годового плана работы и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.
  • организация работы по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирного жилого дома.
  • организация и контроль работы по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов объекта кондоминиума.
  • организация и контроль работы по обеспечению санитарного содержания общего имущества объекта кондоминиума и придомовой территории.

Личностные качества:

  • ответственность
  • сотрудничество и взаимодействие
  • стрессоустойчивость
  • умение быстро принимать решения
  • вежливость
  • устные коммуникативные навыки
  • письменные коммуникативные навыки
  • способность к обучению и самообучению
  • компьютерная грамотность

К обязательным трудовым функциям менеджера по управлению жилыми и нежилыми зданиями относятся:

  • планирование работ и услуг по управлению и содержанию, эксплуатации жилого комплекса;
  • организация комплекса работ по поддержанию исправного состояния жилых комплексов;
  • организация устранения аварийных ситуаций;
  • организация комплекса строительных мероприятий по устранению физического и морального износа жилого комплекса.

Он должен уметь:

  • проводить визуальный осмотр технического состояния жилого комплекса;
  • составлять инвентарный перечень состава имущества жилого комплекса с описанием качественных и количественных характеристик всех элементов;
  • готовить отчеты о техническом состоянии жилого комплекса;
  • применять программное обеспечение и современные информационные технологии;
  • вносить и актуализировать данные по техническому состоянию жилого комплекса.

Он должен знать:

  • нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства;
  • нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, правил содержания объекта кондоминиума;
  • методы оценки физического износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых и нежилых зданий;
  • технические требования к зданиям, многоквартирным жилым домам и другие нормативно-технические документы в сфере строительства, жилищных отношений и ЖКХ;
  • методологию визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;
  • основы информатизации и автоматизации;
  • нормативно-технические документы РК по применению объекта информатизации.

Помимо этого, менеджер должен уметь:

  • формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • обеспечивать сбор взносов, платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
  • взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;
  • проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);
  • определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;
  • составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
  • оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями;
  • анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;
  • обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;
  • принимать решения в нестандартных ситуациях;
  • проводить переговоры, консультации;
  • налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
  • применять программное обеспечение и современные информационные технологии.

Требования к личностным компетенциям:

  • ответственность
  • сотрудничество и взаимодействие
  • стрессоустойчивость
  • компьютерная грамотность
  • многозадачность
  • исполнительность
  • умение работать в коллективе
  • умение оперативно решать возникающие проблемы
  • профессиональный подход к работе
  • умение работать с большим количеством информации
  • умение руководить большим количеством персонала

Также простандарт содержит требования к управляющему зданиями, многоквартирным домом.

Говорится, что у него должен быть стаж работы на руководящих должностях в организации не менее 5 лет или опыт работы в сфере обслуживания объектов кондоминиума либо жилищно-коммунальной сфере не менее года.

Основная цель деятельности – создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) для физических и юридических лиц в жилом комплексе. Надлежащее управление, содержание и пользование общего имущества в многоквартирных жилых домах и нежилых зданиях, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания, в том числе кладовок, паркинга и парковочных мест, находящихся на едином земельном участке.

Обязательные трудовые функции:

  • планирование работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
  • организация работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
  • организация устранения аварийных ситуаций в жилом комплексе;
  • организация проведения капитального ремонта в жилом комплексе.

Он должен обладать умениями, аналогичными менеджеру по управлению МЖД, а также:

  • составлять календарный план собраний собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, а также других событий и мероприятий;
  • готовить и распространять уведомления о собраниях;
  • составлять повестки дня и информационные материалы к собранию;
  • осуществлять введение протоколов собраний и документально оформлять принятые на собрании решения;
  • организовывать и проводить собрания, письменный опрос;
  • взаимодействовать с собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
  • отвечать на запросы (заявки) собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • применять программное обеспечение и современные информационные технологии.

Кроме того, к его умениям относятся:

  • формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • обеспечивать сбор/взносов платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
  • взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;
  • представление интересов собственников/организации в государственных и негосударственных организациях;
  • проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);
  • определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;
  • составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;
  • обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;
  • принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • проводить переговоры, консультации;
  • налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
  • применять программное обеспечение и современные информационные технологии;
  • применять ИСЦС при создании, обмене и хранении документации (при осуществлении эксплуатации с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства).

Требования к личностным качествам:

  • ответственность
  • сотрудничество и взаимодействие
  • стрессоустойчивость
  • вежливость
  • устные коммуникативные навыки
  • письменные коммуникативные навыки
  • проведение обзоров и мониторинг цен
  • компьютерная грамотность
  • многозадачность
  • исполнительность
  • коммуникабельность
  • умение работать в коллективе
  • умение разрешать конфликты любого уровня
  • умение оперативно решать возникающие проблемы
  • профессиональный подход к работе

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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