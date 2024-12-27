Профстандарт для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями утвердили в Казахстане
Профессиональный стандарт разрабатывается в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров и предназначены для использования пользователями в сфере управления многоквартирными жилыми домами и нежилыми зданиями, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.
Профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями" определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания.
Документ содержит карточки профессий:
- хаус-мастер – 3 уровень ОРК
- управляющий многоквартирным жилым домом – 4 уровень ОРК
- управляющий многоквартирным жилым домом – 5 уровень ОРК
- менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями – 5 уровень ОРК
- управляющий зданиями, многоквартирным домом – 6 уровень ОРК
Так, к обязательным трудовым функциям управляющего многоквартирным жилым домом относятся:
- планирование и организация работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.
- руководство деятельностью по управлению многоквартирными жилыми домами.
- организация устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом доме.
Навыки, которыми должен обладать управляющий многоквартирным жилым домом:
- определение состава общего имущества объекта кондоминиума.
- разработка годового плана работы и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.
- организация работы по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирного жилого дома.
- организация и контроль работы по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов объекта кондоминиума.
- организация и контроль работы по обеспечению санитарного содержания общего имущества объекта кондоминиума и придомовой территории.
Личностные качества:
- ответственность
- сотрудничество и взаимодействие
- стрессоустойчивость
- умение быстро принимать решения
- вежливость
- устные коммуникативные навыки
- письменные коммуникативные навыки
- способность к обучению и самообучению
- компьютерная грамотность
К обязательным трудовым функциям менеджера по управлению жилыми и нежилыми зданиями относятся:
- планирование работ и услуг по управлению и содержанию, эксплуатации жилого комплекса;
- организация комплекса работ по поддержанию исправного состояния жилых комплексов;
- организация устранения аварийных ситуаций;
- организация комплекса строительных мероприятий по устранению физического и морального износа жилого комплекса.
Он должен уметь:
- проводить визуальный осмотр технического состояния жилого комплекса;
- составлять инвентарный перечень состава имущества жилого комплекса с описанием качественных и количественных характеристик всех элементов;
- готовить отчеты о техническом состоянии жилого комплекса;
- применять программное обеспечение и современные информационные технологии;
- вносить и актуализировать данные по техническому состоянию жилого комплекса.
Он должен знать:
- нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства;
- нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, правил содержания объекта кондоминиума;
- методы оценки физического износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых и нежилых зданий;
- технические требования к зданиям, многоквартирным жилым домам и другие нормативно-технические документы в сфере строительства, жилищных отношений и ЖКХ;
- методологию визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;
- основы информатизации и автоматизации;
- нормативно-технические документы РК по применению объекта информатизации.
Помимо этого, менеджер должен уметь:
- формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
- обеспечивать сбор взносов, платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
- взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;
- проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);
- определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
- оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями;
- анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;
- обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;
- принимать решения в нестандартных ситуациях;
- проводить переговоры, консультации;
- налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
- применять программное обеспечение и современные информационные технологии.
Требования к личностным компетенциям:
- ответственность
- сотрудничество и взаимодействие
- стрессоустойчивость
- компьютерная грамотность
- многозадачность
- исполнительность
- умение работать в коллективе
- умение оперативно решать возникающие проблемы
- профессиональный подход к работе
- умение работать с большим количеством информации
- умение руководить большим количеством персонала
Также простандарт содержит требования к управляющему зданиями, многоквартирным домом.
Говорится, что у него должен быть стаж работы на руководящих должностях в организации не менее 5 лет или опыт работы в сфере обслуживания объектов кондоминиума либо жилищно-коммунальной сфере не менее года.
Основная цель деятельности – создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) для физических и юридических лиц в жилом комплексе. Надлежащее управление, содержание и пользование общего имущества в многоквартирных жилых домах и нежилых зданиях, состоящих из отдельных зданий и помещений общественного назначения, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания, в том числе кладовок, паркинга и парковочных мест, находящихся на едином земельном участке.
Обязательные трудовые функции:
- планирование работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
- организация работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
- организация устранения аварийных ситуаций в жилом комплексе;
- организация проведения капитального ремонта в жилом комплексе.
Он должен обладать умениями, аналогичными менеджеру по управлению МЖД, а также:
- составлять календарный план собраний собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, а также других событий и мероприятий;
- готовить и распространять уведомления о собраниях;
- составлять повестки дня и информационные материалы к собранию;
- осуществлять введение протоколов собраний и документально оформлять принятые на собрании решения;
- организовывать и проводить собрания, письменный опрос;
- взаимодействовать с собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
- налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
- отвечать на запросы (заявки) собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
- применять программное обеспечение и современные информационные технологии.
Кроме того, к его умениям относятся:
- формировать список собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
- обеспечивать сбор/взносов платежей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
- взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилого комплекса. Мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;
- представление интересов собственников/организации в государственных и негосударственных организациях;
- проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности эксплуатационных услуг, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг);
- определять необходимые мероприятия для рассмотрения жалоб и предложений собственников в жилом комплексе по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
- оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
- анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества;
- обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилом комплексе;
- принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
- проводить переговоры, консультации;
- налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты;
- применять программное обеспечение и современные информационные технологии;
- применять ИСЦС при создании, обмене и хранении документации (при осуществлении эксплуатации с применением объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства).
Требования к личностным качествам:
- ответственность
- сотрудничество и взаимодействие
- стрессоустойчивость
- вежливость
- устные коммуникативные навыки
- письменные коммуникативные навыки
- проведение обзоров и мониторинг цен
- компьютерная грамотность
- многозадачность
- исполнительность
- коммуникабельность
- умение работать в коллективе
- умение разрешать конфликты любого уровня
- умение оперативно решать возникающие проблемы
- профессиональный подход к работе
Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.