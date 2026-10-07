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Право

Конституционный суд: Несогласие с судебными актами не является основанием для конституционного контроля

Конституционный Суд, здание Конституционного суда, Конституционный Суд РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:27 Фото: akorda.kz
Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса РК, определяющей полномочия следственного судьи, сообщает Zakon.kz.

Заявитель полагал, что оспариваемая норма исключает возможность судебной защиты на стадии, предшествующей регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований.

Конституционный cуд установил, что основанием для возвращения жалобы заявителю без рассмотрения стало отсутствие начатого досудебного расследования. Суды исходили из того, что на данной стадии отсутствует предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством предмет судебного контроля.

Конституционный cуд отметил, что право каждого на судебную защиту реализуется в порядке и формах, установленных законом. Конституция не определяет конкретные виды и формы судебной защиты, относя их установление к компетенции законодателя.

Вместе с тем доводы заявителя были направлены на оценку правильности применения судами норм уголовно-процессуального законодательства и фактически выражали несогласие с принятыми судебными актами. Там отметили, что проверка законности и обоснованности судебных решений не входит в компетенцию Конституционного cуда.

В результате суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия обращения к конституционному производству.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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