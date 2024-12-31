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Право

10 особей каспийского лосося выловят в научных целях в Казахстане

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, магазин, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
Правительство утвердило постановление от 25 декабря 2024 года об изъятии редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида рыбы в научных целях, сообщает Zakon.kz.
"Разрешить изъятие каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в научных целях c последующим выпуском в среду обитания в период с 26 декабря по 31 декабря 2024 года в объеме 13 килограммов (10 особей при средней навеске 1,3 килограмма) из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области", – говорится в тексте документа.

Ставки платы за изъятие одного килограмма каспийского лосося установлены в размере 0,017 МРП (623 тенге в 2024 году).

В Минсельхозе пояснили, что отлов рыбы производится для научного изучения и дальнейшего искусственного выращивания. Из пойманного лосося сформируют ремонтно-маточное стадо.

Часть полученной молоди затем выпустят в естественную среду обитания. Такая мера нужна для сохранения редких и исчезающих видов в Казахстане.

Постановление введено в действие с 25 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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