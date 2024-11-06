Сколько каспийского лосося планируют выловить в научных целях в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено изъятие каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в научных целях c последующим выпуском в среду обитания в период с 1 декабря по 31 декабря 2024 года в объеме 13 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Ставки платы за изъятие одного килограмма каспийского лосося планируется установить в размере 0,017 МРП (623 тенге в 2024 году).



Отлов рыбы произведут для научного изучения и дальнейшего искусственного выращивания. Из пойманного лосося сформируют ремонтно-маточное стадо.

Разработчики обещают, что после выведения часть полученной молоди выпустят в естественную среду обитания. Такая мера является одним из приоритетных направлений сохранения редких и исчезающих видов в Казахстане.

Также в Министерстве сельского хозяйства пояснили, что для сохранения и воспроизводства генофонда редких видов организуется специализированное рыбоводное хозяйство, одной из задач которого станет развитие популяции каспийского лосося и его искусственное разведение. Введение этого вида в культуру позволит обеспечить устойчивое воспроизводство и минимизировать угрозу его исчезновения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября 2024 года.