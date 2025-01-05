Медицинская реабилитация пациентов: в Казахстане обновили стандарт

И.о. министра здравоохранения приказом от 20 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Стандарт организации оказания медицинской реабилитации в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Медицинская деятельность по медицинской реабилитации осуществляется субъектами здравоохранения независимо от форм собственности при наличии государственной лицензии на указанный вид деятельности, полученной в порядке, установленном законом "О разрешениях и уведомлениях".

Медицинская реабилитация оказывается в рамках ГОБМП, ОСМС, добровольного медицинского страхования и на платной основе.

В случаях чрезвычайных ситуаций или во время пандемии для повышения доступности медицинской реабилитации применяются дистанционные медицинские услуги.

К медицинским организациям, оказывающим медицинскую реабилитацию, независимо от формы собственности, относятся:

республиканские, областные, городские реабилитационные центры;

отделения (койки) медицинской реабилитации республиканских центров, многопрофильных стационаров (областные, городские, центральные районные, межрайонные и сельские больницы);

отделения (кабинет) медицинской реабилитации медицинских организаций, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;

санаторно-курортные организации.

Основными задачами медицинской реабилитации являются:

раннее начало;

непрерывность;

преемственность;

индивидуальный и мультидисциплинарный подход;

применение методов, обладающих наибольшей доказанной эффективностью и безопасностью;

оказание реабилитационных услуг на всех этапах медицинской реабилитации;

внедрение инновационных, эффективных методов медицинской реабилитации.

Как проводится медицинская реабилитация взрослого населения

Медицинская реабилитация населению РК оказывается на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи в соответствии со статьей 116 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" с учетом оснащения медицинскими изделиями и укомплектованности штатных нормативов.

Медицинская реабилитация на первичном уровне оказывается в организациях, имеющих в своей структуре кабинет (отделение) ФМР, соответствующих требованиям для осуществления медицинской реабилитации по уровням оказания медицинской помощи и проводится пациентам, состояние которых оценивается от 1 до 2 баллов в соответствии со Шкалой реабилитационной маршрутизации (ШРМ) по степени тяжести нарушений функционирования и ограничений жизнедеятельности.

Медицинская реабилитация на вторичном уровне осуществляется в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные отделения или центры и проводится пациентам, состояние которых оценивается от 2 до 5 баллов в соответствии с ШРМ по профилю неврология, нейрохирургия (взрослая) и от 2 до 4 баллов в соответствии с ШРМ по всем остальным профилям по степени тяжести нарушений функционирования и ограничений жизнедеятельности.

Медицинская реабилитация на третичном уровне оказывается в республиканских специализированных медицинских организациях, а также в реабилитационных центрах и проводится пациентам, состояние которых оценивается от 2 до 5 баллов в соответствии с ШРМ по профилю неврология, нейрохирургия (взрослая) и от 2 до 4 баллов в соответствии с ШРМ по всем остальным профилям по степени тяжести нарушений функционирования и ограничений жизнедеятельности.

Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа:

первый этап — проведение медицинской реабилитации в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения заболевания, а также при оперативных вмешательствах, травмах, в стационарных условиях в структурных подразделениях (отделение реанимации и интенсивной терапии или специализированное профильное отделение), оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, в рамках лечения основного заболевания согласно КП диагностики и лечения, при наличии реабилитационного потенциала;

— проведение медицинской реабилитации в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения заболевания, а также при оперативных вмешательствах, травмах, в стационарных условиях в структурных подразделениях (отделение реанимации и интенсивной терапии или специализированное профильное отделение), оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, в рамках лечения основного заболевания согласно КП диагностики и лечения, при наличии реабилитационного потенциала; второй этап — проведение медицинской реабилитации в острый и ранний восстановительный периоды в течение первых 6 месяцев заболевания или травмы и период остаточных явлений течения заболевания при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных (круглосуточных) условиях в отделении медицинской реабилитации или на реабилитационных койках республиканских организаций здравоохранения, реабилитационных центров, многопрофильных стационаров при наличии реабилитационного потенциала;

— проведение медицинской реабилитации в острый и ранний восстановительный периоды в течение первых 6 месяцев заболевания или травмы и период остаточных явлений течения заболевания при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных (круглосуточных) условиях в отделении медицинской реабилитации или на реабилитационных койках республиканских организаций здравоохранения, реабилитационных центров, многопрофильных стационаров при наличии реабилитационного потенциала; третий этап — проведение медицинской реабилитации последствий острых состояний, хирургических вмешательств, в том числе после кардиохирургических операций, трансплантации сердца и имплантации вспомогательного механического устройства левого желудочка (LVAD) и травм при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных стационарах, круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаториях, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и (или) во время пандемии посредством дистанционной медицинской услуги при наличии реабилитационного потенциала.

Эффективность медицинской реабилитации оценивается на третьем этапе реабилитации по следующим критериям:

выраженная положительная динамика;

умеренно положительная динамика;

отсутствие динамик;

отрицательная динамика.

Как проводится медицинская реабилитация детского населения

Медицинская абилитация и реабилитация детскому населению оказывается на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи в соответствии со статьей 116 Кодекса, клиническими протоколами и нормативными правовыми документами, касающимся медицинской абилитации и реабилитации детскому населению, согласно этапов с учетом штатных нормативов и оснащения медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую абилитацию и реабилитацию.

Медицинская абилитация и реабилитация детскому населению оказывается мультидисциплинарной группой (МДГ). В состав МДГ для определения ШРМ и реабилитационного потенциала (РП) включается профильный специалист, врач реабилитолог или врач ФМР и специалисты по показаниям.

В зависимости от показаний в состав МДГ привлекаются следующие специалисты:

с высшим, послевузовским медицинским образованием: кинезиотерапевт, оториноларинголог (сурдолог), эрготерапевт, психотерапевт, специалист протезист-ортезист;

со средним медицинским образованием: инструктор ЛФК, эрготерапевт, специализированная медицинская сестра;

с высшим педагогическим образованием: специалист по физической культуре и спорту, специалист по адаптивной физической культуре и спорту, логопед, психолог, эрготерапевт, учитель-дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, учитель (педагог), социальный работник, воспитатель, специалист протезист-ортезист; техник-ортезист со специальным техническим образованием c высшим или средним медицинским, или немедицинским образованием.

со средним педагогическим образованием: инструктор ЛФК, эрготерапевт, логопед, психолог, учитель-дефектолог, учитель-сурдолог, тифлопедагог, воспитатель, учитель (педагог), социальный работник/педагог;

с высшим/послевузовским/средним немедицинским образованием: медицинский психолог, специалист протезист-ортезист.

По решению МДГ определяется:

уровень и этап медицинской абилитации и реабилитации;

периодичность медицинской абилитации и реабилитации.

Так, периодичность медицинской абилитации и реабилитации на втором и третьем этапе составляет не более 4 раз в год, а в центрах раннего вмешательства (ЦРВ) в возрасте до 3 лет — не более 6 раз в год.

При этом выделяют четыре категории реабилитационного потенциала:

категория потенциала полного восстановления здоровья;

категория потенциала частичного восстановления функционирования пациента;

категория потенциала адаптации и компенсации пациента;

категория потенциала адаптации среды окружения (обучение и уход за пациентом, психологическая и методическая поддержка пациента и лиц по уходу).

Показанием к медицинской абилитации и реабилитации является степень нарушения функционирования и ограничений жизнедеятельности.

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской абилитации и реабилитации на любом этапе при достижении категории потенциала полного восстановления здоровья и итоговой оценки нарушений функционирования и ограничения жизнедеятельности ШРМ-0, не нуждается в продолжении медицинской реабилитации.

Пациент, имеющий легкое нарушение функционирования и ограничения жизнедеятельности (ШРМ-1), направляется на третий этап медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях.

Пациент, имеющий умеренное (ШРМ-2), выраженное (ШРМ-3) или грубое (ШРМ-4) нарушение функционирования и ограничения жизнедеятельности, направляется на второй или третий этап медицинской абилитации и реабилитации.

Пациенты с нарушениями функционирования и ограничения жизнедеятельности крайней степени тяжести (ШРМ — 5) и с категорией реабилитационного потенциала адаптации среды окружения (медико-социальная помощь, уход, обучение лиц по уходу), состояние которых не изменилось после проведения мероприятий по медицинской абилитации и реабилитации подлежат повторной оценке в первые три месяца ежемесячно, в последующие — один раз в три месяца, и при улучшении показателя функционирования и ограничения жизнедеятельности и (или) появления реабилитационного потенциала направляются на второй или третий этап реабилитации круглосуточного стационара.

Пациенты, имеющие нарушение функционирования и ограничения жизнедеятельности крайней степени тяжести (ШРМ-5), состояние которых не изменилось после проведения мероприятий по медицинской абилитации и реабилитации на втором или третьем этапе, направляются в медицинские организации паллиативной помощи, до появления у них реабилитационного потенциала.

Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года, за исключением отдельных норм, которые введены с 1 января 2025 года.