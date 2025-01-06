Сбыт или не сбыт: поможет ли новый закон победить наркобизнес и наркоманию

Первый закон, подписанный главой государства в 2025 году, посвящен поправкам в борьбе с наркобизнесом. За продажу каких препаратов в аптеках те будут закрывать? Как разделили наказание для наркодилеров и наркобаронов? Какие еще новеллы и когда вступают в силу, рассказывает Zakon.kz.

Если выражаться педантично и исчерпывающе, новый закон посвящен "вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ".

Закон подписан 2 января, а в силу большая часть новелл вступит с 6 марта 2025 года. Однако некоторые важные нормы будут введены в действие с 1 января 2026 года. О каких изменениях идет речь?

Наркодилеры и наркобароны: есть разница

С 6 марта 2026 года будет введена в действие новая статья УК – 297-1. Незаконный оборот наркотиков включает перечень разных действий, к ним добавляется еще одно – производство. И ответственность будет различаться в зависимости от того, какое именно действие совершено.

Если это приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт, то наркодилеры (назовем их так) будут проходить по статье 297 УК в новой редакции, санкция в которой смягчается, а изготовление и переработка исключаются. Сейчас тем же "закладчикам" грозит срок от пят. до 10 лет, будет – до восьми.

"В свою очередь, "под незаконным сбытом следует понимать любые способы незаконной реализации либо передачи наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров из владения одного лица во владение других (продажа, дарение, в уплату долга, в обмен, дача взаймы, введение инъекций другому лицу, в том числе бесконтактным способом, с использованием "закладок", интернет ресурсов и электронных кошельков и т. п.)". Пункт 9 Нормативного постановления Верховного суда РК от 14 мая 1998 года № 3 "О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров"

Если же это изготовление, переработка и вышеупомянутое производство в целях сбыта, то наркобароны (назовем их так) будут проходить по статье 297-1 УК с санкцией гораздо более жесткой, особенно если преступление совершено в составе преступной группы. А так они, собственно, и "работают". Вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Несмотря на то, что сама необходимость нового закона вызвана активизацией в Казахстане наркобизнеса по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков, не забыли в новеллах и про традиционное зелье.

Усилена уголовная ответственность (в статье 300 УК) за культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, путем дополнения квалифицирующих признаков, таких как:

в составе преступной группы;

в особо крупном размере.

Почему? Сейчас срок лишения свободы за культивирование, например, конопли, по части 2 статьи 300 УК составляет от трех до восьми лет независимо от того, идет ли речь о 51 грамме высушенной марихуаны (крупный размер согласно Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам) или 1001 грамме. Что является уже особо крупным размером.

То есть лица, выращивающие каннабис для собственного употребления, и те, кто делает это в "промышленных" масштабах, приговариваются к одинаковым срокам заключения. Что несправедливо. Вот в статью 300 УК и внесли часть 3, установив для более крупных "наркоплантаторов" наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Прекурсоры и сильнодействующие вещества

С 1 января 2026 года вводится уголовное наказание за незаконный оборот не только непосредственно наркотиков и ядов, как прежде, но также прекурсоров и сильнодействующих веществ. Соответствующие предметы преступления вносятся в диспозицию статьи 301 УК.

Прекурсоры, или на сленге "конструкторы" – это химические соединения, которые используются для производства так называемых синтетических наркотиков. Проблема в том, что зачастую прекурсоры являются вполне респектабельными лекарственными средствами.

Взять, к примеру, казалось бы, безобидную марганцовку, перманганат калия. Ею можно промыть ранку или прополоскать горло. А можно (то есть, юридически нельзя, конечно) окислить алкалоид, содержащийся в какой-нибудь психоактивной ботве – и получить запрещенный стимулятор. Все есть лекарство и есть яд: зависит не только от меры, но и от цели использования.

Из-за этой двусмысленности ранее наказания за незаконный оборот прекурсоров внутри Казахстана не было – только за контрабанду (статья 286 УК). Теперь появилось.

Еще один момент, имеющий важнейшие последствия. Причем не для наркодилеров (тем паче – наркобаронов), а для простых граждан. В статью 303 УК вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение правил обращения не только с наркотическими, психотропными веществами и их аналогами, как сейчас, но также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

Дело в том, что субъектами этого правонарушения в числе прочих будут работники и хозяева аптек. Сейчас за безрецептурный отпуск определенных лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность (статья 426 КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий" ЛС, штраф для ИП – 70 МРП).

Тогда как по статье 303 УК их ждет куда более строгое наказание. Минимум – штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Что важно: с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То есть раньше провизор за отпуск без рецепта, например, обычных глазных капель "тропикамид", рисковал лишь заплатить штраф, не столь уж значительный для предпринимателя. Тогда как с 1 января 2026 года рискует остаться без бизнеса. А то и получить срок (часть 2 вышеупомянутой статьи 303 УК) – если были тяжкие последствия.

Поскольку этот самый "тропикамид" наркоманы закапывают в нос или вводят в кровеносную вену и тем самым добиваются галлюциногенного эффекта или усиливают действие синтетического наркотика. То есть используют его в качестве прекурсора или сильнодействующего вещества (неважно, как квалифицировать).

Выше уже говорилось, что именно цель использования позволяет рассматривать одно и то же химическое вещество в одном случае как законный медикамент, в другом – как предмет правонарушения, прекурсор. Но поскольку аптекарь не знает, как покупатель собирается использовать те же глазные капли, он, вероятно, перестрахуется и теперь уже не продаст их без рецепта.

А заодно и весь остальной ассортимент.

В заключение же скажем о той поправке, которая так и не стала новеллой, поскольку от нее в ходе обсуждения отказались. Первоначально планировалось декриминализовать немедицинское употребление наркотических средств в общественных местах (часть 1 статьи 296 УК). И перевести правонарушение в КоАП. Но затем от этой "гуманной" идеи отказались.

Все осталось как прежде: штраф до 80 МРП, общественные работы или арест до 20 суток.