Бороться с коррупционерами в РК будут два антикоррупционных органа, но разными методами

В Казахстане усиливают борьбу с коррупцией: вместо одного уполномоченного на то органа по закону теперь будут два: по антикоррупционной политике и по борьбе с коррупцией. 24 июня 2026 года вступают в силу соответствующие поправки. Как и для чего разделяются функции, рассказывает Zakon.kz.

Поправки вносятся Законом РК от 12 июня 2026 года № 311-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции". Он вступает в силу постепенно – некоторые нормы лишь в 2029 году, но многие – уже 24 июня 2026 года.

К последним относятся и те, которые меняют саму систему антикоррупционных усилий государства. А еще корректируется название.

В Казахстане есть Закон РК "О противодействии коррупции". Соответственно, имеется и уполномоченный орган. До 2025 года это было Агентство РК по противодействию коррупции. А затем оно было реорганизовано в Службу по противодействию коррупции и стало ведомством Комитета национальной безопасности. Но тем же Указом Президента РК от 30 июня 2025 года № 927 "О мерах по совершенствованию системы государственного управления" часть функций была передана Агентству РК по делам государственной службы.

Теперь же изменения зафиксированы собственно в Законе "О противодействии коррупции". Поправками, о которых идет речь, в закон вносятся новые статьи 20-1 и 21-1, а статьи 18, 19, 20 и 21 излагаются в новой редакции.

Итак, вместо одного антикоррупционного органа постулируются два:

"К субъектам противодействия коррупции относятся (согласно новой редакции статьи 18 Закона):

уполномоченный орган по антикоррупционной политике ;

; уполномоченный орган по борьбе с коррупцией и его ведомство".

Отметим вышеупомянутое изменение терминологии: не по "противодействию", а по "борьбе". Что это означает? А хотя бы то, что функции уполномоченного органа стали более практичные, нацеленные именно на борьбу. Перечислим их (согласно новой статье 20-1 Закона):

разработка и утверждение нормативных правовых актов РК по вопросам борьбы с коррупцией;

выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений;

взаимодействие с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по борьбе с коррупцией;

участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам борьбы с коррупцией, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств.

Разумеется, упомянуты и "иные функции, возложенные законами РК, а также актами Президента РК". Но сравните с числом в прежней (пока еще действующей) редакции (статья 20 Закона), где при определении компетенции уполномоченного органа приведен список из 14 позиций, включая такие как "оценка уровня коррупции и проведение социологических исследований", "мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий", "ежегодное представление... Национального доклада о противодействии коррупции" и т.п.

Ничего подобного не осталось, поскольку соцопросы и мониторинг – очевидно, не дело спецслужб. Вместо этого – "выявление, пресечение, раскрытие и расследование".

Впрочем, это не значит, что оценка, мониторинг и, как итог, доклады наверх не нужны вовсе. Просто теперь всем этим будет заниматься другой уполномоченный орган – по антикоррупционной политике. Для выполнения этих функций, подчеркнем, не стали создавать новую структуру, а передали их Агентству РК по делам государственной службы.

Что еще важно: два органа разделят между собой расследования коррупционных нарушений в связи с их уровнем. КНБ "и его ведомство" займутся теми делами, за которые предусмотрена уголовная ответственность. А Агентство – в рамках Кодекса РК об административных правонарушениях. К числу последних относятся такие, что предусмотрены статьями 676-681 КоАП: получение или предоставление незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, осуществление незаконной предпринимательской деятельности таким лицом и т.д.

Согласно новой редакции пункта 2 статьи 21 Закона "уполномоченный орган по антикоррупционной политике при выполнении возложенных на него функций обязан... осуществлять производство по делам об административных правонарушениях".

Напомним, сейчас административные дела по данным статьям рассматривают судьи специализированных районных и приравненных к ним судов.