План законопроектных работ на 2025 год утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 27 декабря 2024 года утвердило План законопроектных работ на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Всего в этом году в работе у правительства будет 19 законопроектов.

Среди них законы:

о профилактике правонарушений – МВД в марте представит в Парламенте;

о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан – АРРФР в августе представит в Парламенте;

о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2026-2028 годы – Министерство нацэкономики подготовит на рассмотрение Парламенту в августе;

об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы – в тот же срок;

о республиканском бюджете на 2026-2028 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина;

о государственной службе Республики Казахстан – представит Агентство по делам госслужбы к декабрю.

Кроме того, будут разработаны законодательные поправки:

в Конституционный закон "О выборах" и в сопутствующие законы;

по вопросам профилактики правонарушений в законодательные акты и в КОАП;

по вопросам обязательного медицинского страхования;

в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";

по вопросам регулирования и развития финансового рынка;

по вопросам здравоохранения;

по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;

по вопросам развития альтернативных источников энергии;

по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;

по вопросам государственной службы.

Постановление введено в действие с 3 января 2025 года.