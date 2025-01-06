План законопроектных работ на 2025 год утвердили в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 27 декабря 2024 года утвердило План законопроектных работ на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
Всего в этом году в работе у правительства будет 19 законопроектов.
Среди них законы:
- о профилактике правонарушений – МВД в марте представит в Парламенте;
- о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан – АРРФР в августе представит в Парламенте;
- о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2026-2028 годы – Министерство нацэкономики подготовит на рассмотрение Парламенту в августе;
- об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы – в тот же срок;
- о республиканском бюджете на 2026-2028 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина;
- о государственной службе Республики Казахстан – представит Агентство по делам госслужбы к декабрю.
Кроме того, будут разработаны законодательные поправки:
- в Конституционный закон "О выборах" и в сопутствующие законы;
- по вопросам профилактики правонарушений в законодательные акты и в КОАП;
- по вопросам обязательного медицинского страхования;
- в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";
- по вопросам регулирования и развития финансового рынка;
- по вопросам здравоохранения;
- по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
- по вопросам развития альтернативных источников энергии;
- по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;
- по вопросам государственной службы.
Постановление введено в действие с 3 января 2025 года.
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