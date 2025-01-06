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Право

План законопроектных работ на 2025 год утвердили в Казахстане

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здание Правительства РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:19 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 27 декабря 2024 года утвердило План законопроектных работ на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Всего в этом году в работе у правительства будет 19 законопроектов.

Среди них законы:

  • о профилактике правонарушений – МВД в марте представит в Парламенте;
  • о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан – АРРФР в августе представит в Парламенте;
  • о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2026-2028 годы – Министерство нацэкономики подготовит на рассмотрение Парламенту в августе;
  • об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы – в тот же срок;
  • о республиканском бюджете на 2026-2028 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина;
  • о государственной службе Республики Казахстан – представит Агентство по делам госслужбы к декабрю.

Кроме того, будут разработаны законодательные поправки:

  • в Конституционный закон "О выборах" и в сопутствующие законы;
  • по вопросам профилактики правонарушений в законодательные акты и в КОАП;
  • по вопросам обязательного медицинского страхования;
  • в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";
  • по вопросам регулирования и развития финансового рынка;
  • по вопросам здравоохранения;
  • по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • по вопросам развития альтернативных источников энергии;
  • по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;
  • по вопросам государственной службы.

Постановление введено в действие с 3 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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