Как будет оплачиваться труд научных работников, выполняющих госзаказ

И.о. министра науки и высшего образования приказом от 25 декабря 2024 года утвердил Правила оплаты труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, выполняющих государственный заказ, сообщает Zakon.kz.

Правила регламентируют оплату труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, выполняющих государственный заказ.

Выплата заработной платы научным работникам производится в пределах утвержденного бюджета на оплату труда при выполнении государственного заказа.

Оплата труда научных работников государственных организаций, выполняющих государственный заказ на проведение научных исследований из государственного бюджета, за исключением ведущих ученых, при базовом финансировании научной и (или) научно-технической деятельности, определяется на основе базовой ставки.

Документ содержит формулу расчета должностного оклада.

Заработная плата научного работника зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

Оплата труда научных работников государственных организаций, выполняющих государственный заказ, производится согласно заключённым договорам в рамках установленного бюджета на оплату труда (фонда оплаты труда) на соответствующий год и осуществляется в пределах норм рабочего времени (основная, совместительство и совмещение), установленного Трудовым кодексом РК.

Предусматривается, что размер должностного оклада научного работника и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера предусматриваются трудовым и коллективным договорами.

Стимулирующая надбавка к должностным окладам устанавливается в размере до 20% от должностной ставки решением руководителя организации, оформленным приказом в соответствии с качеством и интенсивностью выполняемых работ научным работником и выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Научным работникам государственных организаций, выполняющим государственный заказ, по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании.

В документе говорится, что заработная плата, включая доплаты, выплачивается за фактически отработанное время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

Оплата труда работников государственных организаций, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы в отношении должности по основной работе и должности, замещаемой по трудовому договору о работе по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.

Условиями трудового договора или актом работодателя может устанавливаться почасовая оплата труда за фактически выполненные работы при неполном рабочем дне или его неполной загрузке, а также для оплаты работ временного или разового характера.

Правилами предусмотрено, что месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством РК, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Доплаты за звание и ученую степень научных работников выполняющих государственный заказ, в рамках базового финансирования составляют:

Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю — 17 МРП.

Докторам наук — 34 МРП.

Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю — 25 МРП.

Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью доктора наук — 42 МРП.

Профессорам с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и доктора наук — 50 МРП.

Приказ введен в действие с 5 января 2025 года.

Мы рассказывали, как будут выплачиваться премии лучшим научным работникам.