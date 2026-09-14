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Право

Обновлены правила оплаты труда научных работников

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 11:28 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 4 сентября 2026 года внес изменения в Правила оплаты труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и послевузовского образования, выполняющих государственный заказ, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок документа изложены в следующей редакции: Правила оплаты труда научных работников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования и иных аккредитованных субъектов научной или научно-технической деятельности, выполняющих государственный заказ либо реализующих научные, научно-технические проекты и программы, финансируемые за счет бюджетных средств.

Сами правила также изложены в новой редакции.

Так, говорится, что приравненными к государственным научным организациям являются научные организации, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также научные организации, в которых 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству.

Оплата труда научных работников организаций, выполняющих государственный заказ на проведение научных исследований из государственного бюджета, за исключением ведущих ученых, при базовом финансировании научной или научно-технической деятельности, определяется на основе базовой ставки.

Размер доплаты за достижения научного работника рассчитывается к должностному окладу (ставке) с применением коэффициента Кдос и не превышает 50% должностного оклада (ставки) научного работника.

Коэффициент Кдос устанавливается приказом руководителя организации на основании решения Комиссии по оценке достижений научных работников и применяется при оплате труда научных работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий год в соответствии с заключенными договорами и законодательством РК.

Уровень достижений научного работника (от 1 до 5) определяется на основании итогового количества баллов, рассчитанных по показателям оценки достижений научного работника.

Итоговое количество баллов формируется путем суммирования баллов по каждому показателю, подтвержденному соответствующими документами.

Предусмотрено, что комиссия по оценке достижений научных работников осуществляет проверку достоверности представленных сведений и соответствия подтверждающих документов установленным требованиям, присваивает уровень достижений научного работника, оформляет оценочный лист и вносит его на утверждение руководителю организации.

Уровень достижений научного работника утверждается приказом руководителя организации не чаще одного раза в год.

В случае увеличения уровня достижений научного работника в ходе реализации проекта или программы Кдос увеличивается решением научного руководителя только в рамках установленного бюджета на оплату труда (фонда оплаты труда) на соответствующий год.

Также говорится, что научным работникам организаций по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании.

Заработная плата научных работников организаций, включая доплаты, выплачивается за фактически отработанное время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

Классификация должностей научных работников

  • Главный научный сотрудник, профессор, заведующий лабораторией, заведующий отделом – 1 класс.
  • Ведущий научный сотрудник, ассоциированный профессор (доцент), ассоциированный профессор (доцент) – 2 класс.
  • Старший научный сотрудник – 3 класс.
  • Научный сотрудник, ведущий инженер – 4 класс.
  • Младший научный сотрудник – 5 класс.
  • Эксперт, инженер, старший лаборант – 6 класс.
  • Лаборант, техник, ассистент, консультант – 7 класс.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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