Право

Изменились правила субсидирования арендованного жилья

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что услугополучатель подписывает для получения государственной услуги и передает услугодателю через цифровой объект по ссылке otbasybank.kz заявление на субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде с согласием на сбор и обработку персональных данных.

В ряде случаев заявления на субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, подаются законными представителями услугополучателя и рассматриваются в филиалах услугодателя.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю и членам его семьи, производится услугодателем посредством соответствующих государственных цифровых систем.

Указывается, что при оказании государственной услуги посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений данные о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

С 28 апреля 2026 года вводится в действие пункт о том, что местный исполнительный орган осуществляет мониторинг целевого использования жилища, арендуемого в частном жилищном фонде услугополучателем, не реже одного раза в квартал.

Предусматривается, что при выявлении факта проживания третьих лиц по адресу, указанному в договоре аренды, услугополучатель в течение трех календарных дней заселяется сам.

В случае неустранения нарушения или при повторном выявлении нарушения условий договора аренды местный исполнительный орган направляет сведения услугодателю для прекращения субсидирования в течение двух рабочих дней, без возможности их возобновления.

По результатам рассмотрения сведений, поступивших от местного исполнительного органа, услугодатель направляет в его адрес информацию о принятых решениях в течение пяти рабочих дней.

Вместе с тем при выявлении факта аренды жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов, сведения направляются услугодателю в течение двух рабочих дней для прекращения субсидирования, без возможности их возобновления в будущем.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
