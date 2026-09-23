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Финансы

Детали внешнего долга Казахстана раскрыли в Миннацэкономики

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о внешнем долге Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на 1 июля текущего года государственный долг составляет 38,5 трлн тенге.

"Это всего лишь 20,9% к ВВП. Долг правительства составляет всего лишь 20% к ВВП. Мы относимся к странам с низким долгом", – сказал Серик Жумангарин.

Он заверил, что есть страны, долг которых составляет более 100%, и даже более 200% к ВВП.

"Мы очень внимательно следим за тем, сколько мы занимаем, как мы занимаем, и у кого мы занимаем. Большая часть долга у нас – порядка 75% – это внутренний долг", – добавил глава МНЭ.

Ранее Серик Жумангарин назвал причины, по которым Казахстан регулярно прибегает к займам в международных финансовых операциях.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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