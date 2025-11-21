#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане обновили стандарт оказания гематологической помощи

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:40 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 17 ноября 2025 года внесены изменения в стандарт организации оказания гематологической помощи взрослому населению РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Документ устанавливает требования и правила к процессам организации оказания гематологической помощи пациентам, достигшим 18-ти лет, с заболеваниями крови и кроветворных органов, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в медицинских организациях вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Медицинская помощь пациентам с заболеваниями крови в организациях здравоохранения включает:

  • оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с КП, утвержденными в установленном порядке, с учетом уровней гематологической помощи, установленных Стандартом;
  • оказание медико-социальной помощи пациентам c заболеваниями крови в соответствии с клиническим протоколом (КП), а в случае их отсутствия в соответствии с наилучшими медицинскими практиками в области гематологии с наличием доказательных критериев;
  • осуществление мероприятий, входящих в комплекс, мер по поиску и активации донора гемопоэтических стволовых клеток, лимфоцитов, мезенхимальных стволовых клеток, включая медицинской обследование донора согласно требованиям настоящего Стандарта;
  • осуществление мероприятий по заготовке, хранению и транспортировке биологических образцов с целью диагностических исследований согласно требованиям настоящего Стандарта;
  • осуществление мероприятий, входящих в комплекс, мер по переливанию крови и ее компонентов, совместно с медицинскими организациями или специалистами, осуществляющими деятельность в сфере службы крови;
  • ведение регистра доноров костного мозга.

Вводится в действие с 1 января 2026 года

  • осуществление мероприятий, входящих в комплекс, мер по заготовке, хранению, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток, лимфоцитов, мезенхимальных стволовых клеток, компонентов для клеточной терапии совместно с медицинскими организациями и (или) специалистами, осуществляющими деятельность в сфере службы крови и организациями, осуществляющими деятельность в области клеточных технологий согласно требованиям настоящего Стандарта;
  • осуществление комплекса диагностических, лечебных мероприятий при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, мезенхимальных стволовых клеток, лимфоцитов, а также применение клеточных технологий при болезнях крови, а также при заболеваниях иных органов и систем, при которых трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является медицинской технологией;

Медицинская помощь пациентам с заболеваниями крови в организациях здравоохранения осуществляется:

  • в рамках ГОБМП;
  • в системе ОСМС;
  • на платной основе за счет собственных средств граждан, средств добровольного медицинского страхования, средств работодателей и других источников.

Лекарственное обеспечение пациентов с заболеваниями крови с целью лечения заболеваний крови и кроветворных органов осуществляется в соответствии с клиническими протоколами, а в случае их отсутствия, в соответствии с наилучшими доказанными международными практиками согласно лекарственному формуляру.

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения пациентов с заболеваниями крови осуществляется:

  • за счет средств ГОБМП и ОСМС. Региональные координаторы помощи пациентам с заболеваниями крови обеспечивают анализ и составление заявок на лекарственные препараты и медицинские изделия для амбулаторного уровня, с последующим направлением на согласование республиканским координаторам;
  • за счет благотворительной и спонсорской помощи и иных источников, не запрещенных законодательством РК в случаях, если обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения невозможно осуществить в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
  • на платной основе;
  • в рамках клинических исследований в соответствии с действующим законодательством в области клинических исследований.

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с заболеваниями крови, обеспечивают соблюдение противоэпидемического режима работы на основании действующих нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Медицинская деятельность по оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови осуществляется субъектами здравоохранения независимо от форм собственности при наличии государственной лицензии на указанный вид деятельности, включая лицензии по подвидам:

  • "Гематология" для медицинской помощи в амбулаторных условиях, стационарных и стационарозамещающих условиях соответственно условиям организации;
  • "Трансфузиология" для медицинских организаций в стационарозамещающих и стационарных условиях;
  • "Фармацевтическая деятельность" для медицинских организаций, выполняющих лекарственное лечение или использование изделий медицинского назначения;
  • "Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" для медицинских организаций, использующих наркотические средства в лечении гематологических пациентов;
  • "Экспертиза временной нетрудоспособности" для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных, стационарозамещающих условиях и для организаций, в составе которых имеются центры компетенций.

Гематологическая служба включает в себя совокупность организаций здравоохранения, оказывающих медицинские услуги пациентам с болезнями крови и кроветворных органов, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей на всех уровнях регионализации в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях, а также лабораторий, медицинских организаций лучевой диагностики, организаций здравоохранения, выполняющих деятельность в области трансфузиологии, организаций, выполняющих деятельность в области биотехнологий, клинических баз организаций послевузовского образования, профессиональных гематологических ассоциаций.

К общим принципам деятельности медицинской организации, оказывающей гематологическую помощь, относятся:

  • направленность на раннее выявление заболеваний крови и кроветворных органов, используя все необходимые диагностические мероприятия в соответствии с клиническими протоколами;
  • направленность на лечение гематологических пациентов, соблюдая дозы и режимы специализированного лечения в соответствии с клиническими протоколами;
  • направленность на соблюдение режимов и сроков программного лечения в соответствии с КП, в том числе с использованием уменьшения набора неспецифических исследований для направления на госпитализацию пациента;
  • направленность на соблюдение комплексного ведения пациента, включая мониторинг ответов и динамичное наблюдение, паллиативную помощь;
  • предоставление ранней маршрутизации пациента в медицинские организации с наличием необходимой ресурсной обеспеченности при наличии недостаточных ресурсов в медицинской организации, где наблюдается пациент.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
