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Право

Обновлены правила работы "одного окна" для инвесторов

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 09:55 Фото: pixabay
Министр иностранных дел приказом от 8 июня 2026 года утвердил в новой редакции Правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядок взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в целях улучшения инвестиционного климата Республики Казахстан путем повышения эффективности и цифровизации деятельности по привлечению и сопровождению инвесторов, а также предоставлению услуг для инвесторов на внешнем, центральном и региональном уровнях, в том числе посредством национальной цифровой инвестиционной платформы (НЦИП).

Сопровождение инвесторов осуществляется через деятельность фронт-офисов внешнего, центрального и регионального уровней, в том числе посредством НЦИП.

Субъектами фронт-офисов внешнего уровня являются загранучреждения РК, зарубежные представители и представительства Национальной компании.

Субъектами фронт-офисов центрального уровня являются Национальная компания, включая ее региональных представителей и представительств, центральные государственные органы РК, НПП "Атамекен" (Национальная палата), Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек".

Субъектами фронт-офисов регионального уровня являются местные исполнительные органы РК, региональные организации, определяемые местными исполнительными органами РК, и их подразделения, представители центральных государственных органов, региональные палаты предпринимателей, а также представители и представительства организаций в области поддержки промышленно-инновационной деятельности, инвестиционной деятельности и развития малого и среднего бизнеса, ответственных за реализацию инвестиционной политики, реализацию и сопровождение инвестиционных проектов, а также организации, предоставляющие госуслуги.

Правилами определены задачи фронт-офисов на каждом из уровней. Также устанавливается порядок взаимодействия Национальной компании и региональных организаций с загранучреждениями РК, государственными органами, местными исполнительными органами, организациями, а также иными негосударственными организациями по вопросам привлечения инвестиций.

Порядок ведения инвестиционных проектов по "зеленому коридору"

Инвестиционные проекты, подпадающие под критерии "зеленого коридора", получают государственные услуги в ускоренном порядке, определенном решением совета по привлечению инвестиций.

Однако в случае выявления проблемных вопросов по инвестиционным проектам, находящимся в "зеленом коридоре", принятие решений по таким проектам осуществляется также на заседании совета по привлечению инвестиций.

Инвестиционный проект, находящийся в "зеленом коридоре" с объемом инвестиций от 7,5 млн МРП, передается на дальнейшее сопровождение Task Force.

Основания исключения инвестиционного проекта из "зеленого коридора":

  • исключение инвестиционного проекта из НЦИП;
  • предоставление недостоверной информации, влияющей на соответствие показателей инвестиционного проекта установленным критериям "зеленого коридора";
  • существенное изменение показателей проекта (сумма инвестиций, приоритетность отрасли и др.), которые привели к несоответствию критериям "зеленого коридора".

Инвестиционные проекты в зависимости от стратегического значения подразделяются на следующие категории:

  • инвестиционные проекты высокого приоритета – инвестиционные проекты из общенационального пула инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 000 000 000 тенге, а также инвестиционные проекты, которые включены в "зеленый коридор" на основании системы расчета баллов о подтверждении минимального порогового значения показателей;
  • инвестиционные проекты среднего приоритета – инвестиционные проекты из общенационального пула инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 000 000 тенге;
  • инвестиционные проекты базового приоритета – инвестиционные проекты, включенные в общерегиональный пул инвестиционных проектов, стоимостью до 500 0000 000 тенге.

Документ содержит систему расчета баллов по инвестиционному проекту о подтверждении минимального порогового значения показателей для включения в "зеленый коридор".

При расчете учитывается сумма инвестиций, наличие инвестора в списке "The Global 2000", приоритетность отрасли, а также социальная направленность проекта.

Приказ введен в действие с 18 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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