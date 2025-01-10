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Право

Казахстанцев начнут привлекать к общественным работам за мелкое хулиганство

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 19:12 Фото: polisia.kz
Глава государства Касым-Жормат Токаев 10 января подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

26 декабря 2024 года депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении эти поправки.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Казахстана направлены на обновление механизмов наказания и совершенствование законодательства. Закон вводит общественные работы как вид административного взыскания, которые будут применяться по 11 статьям, включая мелкое хулиганство. Ужесточены штрафы за нарушения в области персональных данных и экологии, а также введены новые статьи, регулирующие немедицинское потребление наркотиков и нарушения банковского законодательства.

С 1 июля 2025 года начнут работу новые кассационные суды, которые обеспечат пересмотр дел в административной, уголовной и гражданской сферах. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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