Казахстанцев начнут привлекать к общественным работам за мелкое хулиганство

Глава государства Касым-Жормат Токаев 10 января подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

26 декабря 2024 года депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении эти поправки.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Казахстана направлены на обновление механизмов наказания и совершенствование законодательства. Закон вводит общественные работы как вид административного взыскания, которые будут применяться по 11 статьям, включая мелкое хулиганство. Ужесточены штрафы за нарушения в области персональных данных и экологии, а также введены новые статьи, регулирующие немедицинское потребление наркотиков и нарушения банковского законодательства.

С 1 июля 2025 года начнут работу новые кассационные суды, которые обеспечат пересмотр дел в административной, уголовной и гражданской сферах.