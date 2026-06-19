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Право

Вырос размер взносов на управление объектом кондоминиума в Алматы

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 08:56 Фото: Zakon.kz
Маслихат города решением очередной сессии от 10 июня 2026 года утвердил минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума в городе Алматы на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума в городе Алматы на 2026 год утвержден в размере 0,016 МРП, утвержденного на 2026 год, что составляет 70 тенге за один квадратный метр в месяц.

Решение вводится в действие с 28 июня.

Следует отметить, что в прошлом году минимальный размер расходов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Алматы был равен 40 тенге за 1 квадратный метр.

Мы сообщали, что в Алматы выросли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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