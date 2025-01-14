В Казахстане обновили правила сертификации в сфере легкой авиации

Приказом министра транспорта РК от 8 января 2025 года внесены изменения в Правила сертификации в сфере легкой и сверхлегкой авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила сертификации в сфере легкой и сверхлегкой авиации изложены в новой редакции.

Правила распространяются на гражданские воздушные суда легкой и сверхлегкой авиации, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК и выполняющие авиационные работы и полеты в целях авиации общего назначения (не участвующих в коммерческих воздушных перевозках), и на экземпляры гражданского воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации (самолеты, вертолеты, планеры с мотором, автожиры, аэростатические воздушные суда) с максимальной взлетной массой не более 2250 кг, которые подлежат государственной регистрации.

Для получения сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации заявитель направляет в уполномоченную организацию через веб-портал электронного правительства заявку по форме и пакет документов по перечню основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации".

Акт проверки технического состояния и определения годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации к полетам, представляемый с пакетом документов, составляется по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

При обращении через портал заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявки для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата оказания государственной услуги.

Уполномоченная организация осуществляет регистрацию документов в день их поступления.

При предоставлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия уполномоченная организация отказывает в приеме заявки в течение двух рабочих дней c даты регистрации.

При представлении заявителем полного пакета документов уполномоченная организация передает их в привлеченные некоммерческие организации в течение пяти рабочих дней c даты регистрации.

Срок оказания государственной услуги и выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации составляет 22 рабочих дня со дня подачи заявки в уполномоченную организацию.

При необходимости проведения дополнительного изучения или проверки предоставленных документов срок рассмотрения продлевается еще на 22 рабочих дня, о чем направляется уведомление на портал в "личный кабинет" заявителя в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Срок перевода в электронный формат ранее выданного в бумажной форме сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации составляет два рабочих дня.

Для оценки летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации привлеченные некоммерческие организации по согласованию с уполномоченной организацией создают техническую комиссию по обследованию воздушных судов.

В состав технической комиссии включается персонал по оценке летной годности, который соответствует квалификационным требованиям к специалистам, предусмотренным в приложении 4.

Некоммерческая организация утверждает состав технической комиссии и ежегодно согласовывает с уполномоченной организацией.

Оценка летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации выполняется в течение 10 рабочих дней.

По результатам оценки летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации техническая комиссия оформляет Акт оценки о годности к эксплуатации воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации в двух экземплярах.

Один экземпляр передается заявителю, второй экземпляр остается в некоммерческой организации. Электронные копии акта оценки и документов по оценке летной годности (инструктивный материал (программа оценки летной годности воздушного судна), выявленные несоответствия и их устранение с подтверждающей документацией) направляются некоммерческой организацией в уполномоченную организацию в течение трех рабочих дней со дня составления акта оценки.

Акт оценки, выданный технической комиссией некоммерческой организации, действителен в течение 12 месяцев.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2025 года.

Кроме того, в новой редакции изложены:

Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов. Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов в аэропортах. Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов при обслуживании воздушного движения. Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов при техническом обслуживании воздушных судов. Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов авиационных учебных центров гражданской авиации, деятельность которых связана с выполнением полетов воздушных судов в ходе предоставления услуг.

Изменения вводятся в действие с 11 марта 2025 года.