В Казахстане обновили правила сертификации в сфере легкой авиации
В частности, Правила сертификации в сфере легкой и сверхлегкой авиации изложены в новой редакции.
Правила распространяются на гражданские воздушные суда легкой и сверхлегкой авиации, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК и выполняющие авиационные работы и полеты в целях авиации общего назначения (не участвующих в коммерческих воздушных перевозках), и на экземпляры гражданского воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации (самолеты, вертолеты, планеры с мотором, автожиры, аэростатические воздушные суда) с максимальной взлетной массой не более 2250 кг, которые подлежат государственной регистрации.
Для получения сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации заявитель направляет в уполномоченную организацию через веб-портал электронного правительства заявку по форме и пакет документов по перечню основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации".
Акт проверки технического состояния и определения годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации к полетам, представляемый с пакетом документов, составляется по форме, согласно приложению 3 к Правилам.
При обращении через портал заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявки для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата оказания государственной услуги.
Уполномоченная организация осуществляет регистрацию документов в день их поступления.
При предоставлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия уполномоченная организация отказывает в приеме заявки в течение двух рабочих дней c даты регистрации.
При представлении заявителем полного пакета документов уполномоченная организация передает их в привлеченные некоммерческие организации в течение пяти рабочих дней c даты регистрации.
Срок оказания государственной услуги и выдача сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации составляет 22 рабочих дня со дня подачи заявки в уполномоченную организацию.
При необходимости проведения дополнительного изучения или проверки предоставленных документов срок рассмотрения продлевается еще на 22 рабочих дня, о чем направляется уведомление на портал в "личный кабинет" заявителя в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
Срок перевода в электронный формат ранее выданного в бумажной форме сертификата летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации составляет два рабочих дня.
Для оценки летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации привлеченные некоммерческие организации по согласованию с уполномоченной организацией создают техническую комиссию по обследованию воздушных судов.
В состав технической комиссии включается персонал по оценке летной годности, который соответствует квалификационным требованиям к специалистам, предусмотренным в приложении 4.
Некоммерческая организация утверждает состав технической комиссии и ежегодно согласовывает с уполномоченной организацией.
Оценка летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации выполняется в течение 10 рабочих дней.
По результатам оценки летной годности воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации техническая комиссия оформляет Акт оценки о годности к эксплуатации воздушного судна легкой и сверхлегкой авиации в двух экземплярах.
Один экземпляр передается заявителю, второй экземпляр остается в некоммерческой организации. Электронные копии акта оценки и документов по оценке летной годности (инструктивный материал (программа оценки летной годности воздушного судна), выявленные несоответствия и их устранение с подтверждающей документацией) направляются некоммерческой организацией в уполномоченную организацию в течение трех рабочих дней со дня составления акта оценки.
Акт оценки, выданный технической комиссией некоммерческой организации, действителен в течение 12 месяцев.
Приказ вводится в действие с 15 марта 2025 года.
Кроме того, в новой редакции изложены:
- Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов.
- Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов в аэропортах.
- Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов при обслуживании воздушного движения.
- Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов при техническом обслуживании воздушных судов.
- Типовая инструкция по управлению безопасностью полетов авиационных учебных центров гражданской авиации, деятельность которых связана с выполнением полетов воздушных судов в ходе предоставления услуг.
Изменения вводятся в действие с 11 марта 2025 года.