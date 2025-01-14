Казахстан продлит сроки своих обязательств на аренду курортных объектов в Кыргызстане

Подготовлен проекте закона о ратификации соглашения с правительством Кыргызстана об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области, которое было подписано 4 июля 2006 года, сообщает Zakon.kz.

Целью законопроекта является ратификация Соглашения между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана, и Протокола о внесении изменений и дополнений в указанное соглашение.

Согласно договору о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана от 1 декабря 2009 года казахстанская сторона приняла во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды земельные участки, расположенные на территории Иссык-Кульского района, на которых расположены четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства, принадлежащие Казахстану.

Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона взяла на себя обязательства по доведению объектов курортно-рекреационного хозяйства до уровня трех- или четырехзвездочных отелей.

Вместе с тем протокол устанавливает, что казахстанская сторона проработает передачу инвесторам объектов курортно-рекреационного хозяйства в соответствии с законодательством Кыргызстана, а также продлевает сроки реализации казахстанских обязательств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 января.