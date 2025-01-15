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Право

Методику определения уровней готовности технологий утвердили в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 12:08 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования приказом от 10 января 2025 года утвердил Методику определения уровней готовности технологий и технологической готовности организаций, сообщает Zakon.kz.

Методика применяется во время проведения государственной научно-технической экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности (РННТД).

Под видами научной и научно-технической деятельности понимаются научные исследования и разработки, классифицируемые как фундаментальные и прикладные научные исследования, и экспериментальные исследования.

Под видом производственной деятельности понимается этап освоения производства, включающий опытно-промышленное производство и серийное производство.

Для определения уровня готовности технологии осуществляется анализ научных и научно-технических результатов, подтвержденных публикациями в научных изданиях, индексируемых казахстанскими и зарубежными реферативно-библиографическими базами данных, или охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, а также оценкой наличия и полноты рабочей конструкторской, технологической и технической документации.

Каждый из уровней готовности технологий содержит определения, измеряемые индикаторы, позволяющие оценить готовность технологии, характеризует степень проработки разрабатываемой технологии с целью создания конечного продукта и промышленного внедрения, а также перечень показателей результативности.

Методика определения УГТ/ TRL используется в управлении научными исследованиями и разработками для градации этапов разработки новых технологий, оценки состояния научно-исследовательских работ в зависимости от текущего уровня готовности.

На основе анализа научного и научно-технического результата, показателей результативности, основных и дополнительных характеристик технологии определяется уровень ее готовности к внедрению и коммерциализации РННТД.

Приказ вводится в действие с 25 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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