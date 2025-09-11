Обновлены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Министр здравоохранения приказом от 3 сентября 2025 года внесла изменения в правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что расследование случаев заражения ВИЧ-инфекцией проводится эпидемиологами территориальных центров по профилактике ВИЧ-инфекции в отношении каждого выявленного случая, включая:

лиц, умерших до получения положительного результата подтверждающего теста;

лиц, выбывших за пределы страны;

лиц, в отношении которых установлен факт ошибочной маркировки биоматериала на преаналитическом этапе;

лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию по чужим документам, удостоверяющим личность.

Расследование проводится в течение одного календарного месяца от даты положительного результата подтверждающего теста. При подозрении на инфицирование ВИЧ-инфекцией в процессе оказания медицинской помощи срок расследования составляет два месяца.

Если инфицирование предположительно произошло в процессе оказания медицинской помощи, расследование проводится совместно с территориальным государственным органом санитарно-эпидемиологического контроля с привлечением необходимых экспертов.

На каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно, связанный с оказанием медицинской помощи (внутрибольничный), центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет предварительное донесение в РГОЗ и в территориальный государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля экстренное извещение, а также инструкцию по их заполнению.

При отказе выявленного зараженного ВИЧ-инфекцией (ЛЗВ) после сообщения ему диагноза признать свой ВИЧ-положительный статус, объясняя это "отсутствием риска" передачи ВИЧ, эпидемиолог повторно разъясняет пациенту пути передачи ВИЧ и совместно с ЛЗВ проводит оценку наличия риска заражения ВИЧ методом опроса.

Предлагается пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию при комиссионном обследовании после идентификации личности по документу, удостоверяющему личность. При положительном результате экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию повторно проводится послетестовое консультирование в течение 7 календарных дней для принятия ЛЗВ своего ВИЧ-положительного статуса с последующим взятием на динамическое наблюдение и назначением антиретровирусной терапии.

Опрос ЛЗВ проводит врач-эпидемиолог с соблюдением конфиденциальности и заполнением регистрационной карты расследования случая ВИЧ-инфекции не позднее 7 календарных дней от даты положительного результата тестирования на ВИЧ.

При невозможности проведения расследования в установленные сроки необходимо в системе электронного слежения указать причину (выезд, вахта, коматозное состояние, розыск, отказ). Поиск и обследование контактных лиц проводится в течение одного календарного месяца от даты выдачи положительного результата. При подозрении на инфицирование ВИЧ в процессе оказания медицинской помощи срок расследования составляет два месяца.

При выявлении ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего лица опрос и сообщение результата обследования проводится в присутствии родителей или законных представителей. При установлении несовершеннолетнего контактного лица от 16 до 18 лет обследование на ВИЧ проводится без согласия родителей, после получения информированного согласия и предупреждения об информировании родителей при получения положительного результата.

Информацию на каждого выявленного ЛЗВ, установленную в ходе расследования случая ВИЧ-инфекции, эпидемиолог вводит в информационную систему электронного слежения (ЭС). При отказе ЛЗВ подписать согласие на ввод персональных данных в систему ЭС "Лист конфиденциального собеседования с лицом, инфицированным ВИЧ", вводятся обезличенные данные, которые включают номер и дату подтверждающего теста, инициалы, дату рождения, данные эпидемиологического анамнеза.

При расследовании случая ВИЧ-инфекции устанавливается источник инфекции, путь и факторы передачи, контактные лица, с которыми ЛЗВ состоял в сексуальных отношениях или пользовался общими иглами, шприцами, общей посудой при приготовлении или употреблении инъекционных наркотиков, бритвенными принадлежностями, иглами для нанесения татуировок, маникюрными принадлежностями.

На основании данных эпидемиологической диагностики, влияния факторов риска, присутствующих у пациента, эпидемиолог оформляет заключение о предполагаемом пути передачи ВИЧ-инфекции, времени и месте заражения в регистрационной карте расследования случая ВИЧ-инфекции.

Окончательные выводы формируются после проведения серологического обследования на ВИЧ-инфекцию контактных лиц. В качестве дополнительного инструмента при проведении расследования случаев ВИЧ-инфекции, предположительно связанных с оказанием медицинской помощи, а также других сложных с эпидемиологической точки зрения случаев, могут применяться методы генотипирования ВИЧ и/или филогенетического анализа.

Территориальный центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет в РГОЗ результаты предварительного эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции, предположительно связанного с оказанием медицинской помощи, и запрос о рассмотрении проведения генотипирования ВИЧ и/или филогенетического анализа.

При получении положительного результата на маркеры ВИЧ-инфекции у реципиента крови и ее компонентов, территориальный центр по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляет следующие мероприятия:

в медицинской организации запрашиваются данные о всех проведенных гемотрансфузиях реципиенту;

в территориальной организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере службы крови, запрашиваются данные о донорах, от которых были заготовлены компоненты крови, перелитые реципиенту согласно информации из медицинской организации;

проводится поиск доноров и обследование их на маркеры ВИЧ-инфекции;

при получении отрицательных результатов исследований на ВИЧ-инфекцию у всех доноров – гемотрансфузионный путь передачи ВИЧ-инфекции исключается.

Информацию о контактных лицах эпидемиолог/помощник врача эпидемиолога собирает со слов ЛЗВ во время опроса для их обследования по эпидемиологическим показаниям и установления предполагаемого источника инфицирования.

Контактными являются лица, имевшие половой или парентеральный контакт с больным ВИЧ-инфекцией. Круг контактных лиц определяется в зависимости от пути передачи и формируется от даты последнего тестирования ЛЗВ на ВИЧ с отрицательным результатом, при отсутствии обращений в медицинские организации – за весь период с начала употребления инъекционных наркотиков или от даты начала незащищенных половых контактов.

Эпидемиолог выясняет принадлежность ЛЗВ и его партнеров к ключевой группе для проведения профилактики парентерального и полового путей заражения среди контактных лиц, информирует, что услуги по тестированию партнеров на ВИЧ-инфекцию предоставляются бесплатно, и вся информация о диагнозе и партнерах является конфиденциальной.

В список контактных лиц эпидемиолог включает членов семьи, имеющих риск инфицирования, в том числе детей до 16 лет при выявлении ВИЧ-инфекции у мамы ребенка, контактных лиц, с которыми ЛЗВ состоял в сексуальных отношениях или пользовался общими иглами, шприцами или инъекционным оборудованием. Окончательный список контактных лиц, подлежащих обследованию, формируется за вычетом выбывших из РК на постоянное место жительства в другую страну, умерших, ранее выявленных с диагнозом ВИЧ-инфекция, лиц с высоким риском насилия, если безопасность ЛЗВ находится под угрозой.

Если ЛЗВ указал партнера, контакт с которым завершен, и имеется документальное подтверждение о его обследовании на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом спустя три и более месяцев после завершения контакта, то данное лицо не включается в список установленных контактных лиц, подлежащих обследованию.

В ходе опроса эпидемиолог обсуждает с ЛЗВ наиболее подходящую стратегию уведомления каждого партнера о необходимости обследования на ВИЧ: самостоятельное информирование, уведомление эпидемиологом или совместное с медицинским работником.

При выборе метода уведомления партнера ЛЗВ медицинским работником о необходимости обследования на ВИЧ оформляется информированное согласие пациента на использование медицинским работником контактной информации о его партнерах для приглашения на обследование на ВИЧ-инфекцию.

Каждый половой или инъекционный партнер оценивается на риск насилия, после чего уточняется метод информирования партнера о необходимости обследования на ВИЧ. Оценка риска насилия со стороны контактного лица проводится согласно приложению к Правилам.

При предполагаемом заражении, связанном с оказанием медицинской помощи, списки контактных лиц по медицинской организации формируются врачом-эпидемиологом организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции за весь период госпитализации по каждому отделению.

Перед обследованием контактных лиц эпидемиолог пофамильно проверяет информацию на наличие их регистрации в информационной системе электронного слежения для исключения лиц с ранее установленным диагнозом из списка, подлежащих обследованию.

Контактных лиц с ЛЗВ, представивших документ, удостоверяющий личность, обследуют с информированного согласия по утвержденному алгоритму лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции на момент выявления ВИЧ-инфекции, и далее – с периодичностью 6 месяцев, в зависимости от результата вирусной нагрузки у партнера с регистрацией в журнале регистрации и обследования контактных лиц по индексному тестированию партнеров ЛЗВ (ИТП).

К контактным лицам, подлежащим обследованию на ВИЧ-инфекцию в рамках индексного тестирования, относятся:

все указанные ЛЗВ партнеры по совместному употреблению инъекционных наркотиков за весь период, начиная с даты последнего обследования на ВИЧ с отрицательным результатом; при отсутствии обращений – с начала употребления инъекционных наркотиков;

все указанные ЛЗВ половые партнеры, имеющие с ним незащищенные гомо- или гетеросексуальные контакт за весь период, начиная с даты последнего обследования на ВИЧ с отрицательным результатом; при отсутствии обращений – от даты начала незащищенных контактов;

матери детей младше 16 лет – при выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка, другие члены семьи по решению врача-эпидемиолога;

дети младше 16 лет, родившиеся после последней даты обследования матери с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию с документальным подтверждением.

Партнеры ЛЗВ, не представившие документ, удостоверяющий личность, обследуются анонимно методом экспресс-тестирования в центре по профилактике ВИЧ-инфекции или путем дистанционного самотестирования на ВИЧ экспресс-тестом по околодесневой жидкости (СТ-ВИЧ) с регистрацией в журнале выдачи наборов для самотестирования на ВИЧ людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.

Для постановки диагноза ВИЧ-инфекции и получения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи личность человека идентифицируется по документу, удостоверяющему личность.

Услуга дистанционного самотестирования партнеров ЛЗВ предоставляется впервые выявленным ЛЗВ – эпидемиологом/ помощником врача-эпидемиолога, ЛЗВ, находящим на динамическом наблюдении – инфекционистом/медицинской сестрой: при отказе ЛЗВ обсудить вопрос о контактных лицах, предоставить персональные данные на партнеров или отказе партнера ЛЗВ посетить центр по профилактике ВИЧ-инфекции.

Если партнер ЛЗВ не пришел в центр по профилактике ВИЧ-инфекции для прохождения тестирования на ВИЧ, необходимо пригласить его повторно на консультацию по ИТП через 7 календарных дней. При повторном отказе партнера посетить центр по профилактике ВИЧ-инфекции, предложить ЛЗВ или его партнеру дистанционное самотестирование, получить устное подтверждение согласия на СТ-ВИЧ.

После получения устного согласия от ЛЗВ или от его партнера на проведение дистанционного самотестирования проводится инструктаж по процедуре постановки экспресс-теста по околодесневой жидкости с регистрацией выдачи экспресс-теста ЛЗВ/партнеру ЛЗВ в "Журнале выдачи наборов самотестирования на ВИЧ".

Эпидемиолог/инфекционист/помощник врача-эпидемиолога/ медицинская сестра разъясняет ЛЗВ или его партнеру:

о требовании следовать инструкции при постановке экспресс-теста на ВИЧ по околодесневой жидкости;

порядок проведения дистанционного самотестирования, сроки предоставления обратной связи – не более 7 календарных дней от даты выдачи экспресс-теста путем: направления фото с результатом экспресс-теста на ВИЧ через один из мессенджеров (WhatsApp, Telegram), телефонного звонка, SMS-сообщения, информирования через ЛЗВ или аутрич-работника, или при самообращении. Форма обратной связи определяется по согласованию с ЛЗВ/партнером ЛЗВ;

о возможности позвонить эпидемиологу/ инфекционисту/ помощнику врача-эпидемиолога, медсестре для получения консультации по телефону, указанному в памятке для партнера ЛЗВ, по дальнейшим действиям после проведения самотестирования на ВИЧ в зависимости от результата экспресс-теста.

При затруднении самостоятельного проведения экспресс-тестирования ЛЗВ/партнеру ЛЗВ предоставляется помощь медицинского работника или обученного аутрич-работника для ассистированного СТ-ВИЧ.

При отсутствии обратной связи от ЛЗВ/партнера ЛЗВ в течение 7 календарных дней, эпидемиолог/инфекционист/ помощник врача-эпидемиолога, медсестра информирует ЛЗВ или партнера ЛЗВ, получившему набор для самотестирования, для уточнения информации о проведении экспресс-тестирования и полученном результате.

После получения информации о проведении СТ-ВИЧ эпидемиологом / инфекционистом/ помощником врача-эпидемиолога / медицинской сестрой, в зависимости от результата, предпринимаются следующие действия:

при положительном результате экспресс-теста на ВИЧ:

обращение к ЛЗВ: пригласить/сопроводить/направить полового или инъекционного партнера для обследования в центр по профилактике ВИЧ-инфекции или самостоятельно пригласить по телефону партнера ЛЗВ для дообследования;

консультирование о важности антиретровирусной терапии (АРТ) при подтверждения положительного результата и преимуществах раннего начала лечения;

при отрицательном результате экспресс-теста на ВИЧ:

консультирование партнера ЛЗВ о рисках поведения, которые могут привести к инфицированию ВИЧ, и мерах профилактики;

информирование партнера ЛЗВ по телефону или очно о существующих профилактических программах, предоставляемых в центрах по профилактике ВИЧ-инфекции: доконтактная профилактика (ДКП), постконтактная профилактика (далее – ПКП), услуги в пунктах обмена шприцев и дружественных кабинетах, предоставляющие профилактические услуги по ВИЧ-инфекции;

рекомендация ключевым группам и партнерам ЛЗВ проходить регулярное обследование на ВИЧ не реже 2 раз в год.

При отсутствии обратной связи без уважительной причины или отказе партнера ЛЗВ представить эпидемиологу/инфекционисту/медицинской сестре результат СТ-ВИЧ в течение 14 календарных дней со дня выдачи экспресс-теста в графе "Результат экспресс-теста" приложения 5 регистрируется "результат экспресс-теста не представлен" с указанием причины (отказ, смерть, выбытие партнера из страны, является ЛЗВ).

Эпидемиолог/инфекционист/медицинская сестра информируют ЛЗВ/партнеров ЛЗВ, в том числе отказавшимся сообщить результат экспресс-теста на ВИЧ или представить фото результата экспресс-теста:

о возможности получения ложноположительного и ложноотрицательного результата экспресс-теста;

о важности своевременной постановки диагноза и раннего начала лечения ВИЧ-инфекции;

о существующих услугах в центре по профилактике ВИЧ-инфекции и программы доконтактной и постконтактной профилактики, способствующей снижению риска инфицирования ВИЧ-партнера.

При отрицательном результате экспресс-теста у партнера ЛЗВ выдаются ЛЗВ презервативы, лубриканты, спиртовые салфетки, шприцы. Информируется партнер ЛЗВ о необходимости пройти повторное обследование на ВИЧ-инфекцию через 3 месяца и обратиться в дружественный кабинет для назначения доконтактной профилактики.

При положительном результате экспресс-теста СТ-ВИЧ у партнера ЛЗВ провести срочное дообследование. Положительный результат СТ-ВИЧ не является окончательным результатом и подлежит подтверждению согласно действующему алгоритму лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев в центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Эпидемиолог/инфекционист/ помощник врача-эпидемиолога/ медсестра рекомендует ЛЗВ сообщить посредством средства связи (по телефону/SMS/звонок/WhatsApp):

о дате передачи экспресс-теста для самотестирования партнеру;

о факте проведения самотестирования партнером.

Контактных лиц с отрицательным результатом теста на ВИЧ эпидемиолог/ инфекционист/медсестра направляет в профилактические программы, неправительственные организации, дружественный кабинет, в центр по профилактике ВИЧ-инфекции для получения доконтактной или постконтактной профилактики; при неизвестном местонахождении партнеров проводится их поиск по информационным системам для обследования на ВИЧ-инфекцию.

При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка до 16 лет проводится обследование его матери. При выявлении ВИЧ-инфекции у матери обследуются ее несовершеннолетние дети до 16 лет, родившиеся после последней даты обследования матери с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию с документальным подтверждением и ее контактные лица по парентеральному и половому пути передачи.

О риске заражения ВИЧ-инфекцией контактные лица информируются в ходе дотестового консультирования эпидемиологом организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции или ЛЗВ. При сообщении контактным лицам о наличии у них риска заражения ВИЧ-инфекцией, имя источника инфекции не разглашается.

Отсутствие документов, удостоверяющих личность или электронного документа из сервиса цифровых документов, не является основанием для отказа в обследовании, для чего используется метод экспресс-тестирования или дистанционного самотестирования. Установление личности лица, не имеющего документов, и принятие мер по восстановлению документов, не входят в компетенцию медицинского работника центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

За контактными лицами устанавливается наблюдение в организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, продолжительностью для:

детей, рожденных от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией – 18 месяцев ;

; медицинских работников при аварийной ситуации – один месяц ;

; реципиентов донорского биоматериала – один месяц ;

; половых партнеров ВИЧ-инфицированных и контактных лиц по совместному введению наркотиков – 6 месяцев после выявления ЛЗВ, далее в зависимости от уровня вирусной нагрузки у ЛЗВ при риске полового пути заражения ВИЧ;

контактных лиц из внутрибольничного очага проходят однократное обследование, если после контакта с ЛЗВ при получении медицинских процедур прошло более одного месяца. При положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию у контактных лиц из внутрибольничного очага, проводится генотипирование ВИЧ и/или филогенетический анализ, при отрицательном результате наблюдение прекращается;

лиц с имплантатами – в течение года после проведения операции.

ЛЗВ обеспечивается динамическим наблюдением в территориальных центрах по профилактике ВИЧ-инфекции. Результаты лабораторного обследования контактных лиц фиксируются в амбулаторной карте ЛЗВ.

Врач-эпидемиолог вводит информацию о новых контактных лицах в базу электронного слежения. Врач-инфекционист территориального центра по профилактике ВИЧ-инфекции в ходе динамического наблюдения ЛЗВ обновляет данные по изменению семейного положения, фамилии, имени, отчества, данные о новых контактных лицах для обследования и наблюдения, которые регистрируются в журнале регистрации и обследования контактных лиц по индексному тестированию партнеров людей, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Список выявленных ЛЗВ РГОЗ ежемесячно направляет нарочным способом в запечатанном конверте или в архивированном виде с зашифрованным паролем по служебной электронной почте ответственному сотруднику в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр крови" и Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно производственный центр трансфузиологии".

Территориальные центры по профилактике ВИЧ-инфекции направляют списки выявленных ЛЗВ в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере службы крови в течение 3 рабочих дней от даты подтверждающего теста для пожизненного отведения от донорства и ежемесячно – списки умерших ЛЗВ и списки лиц, сменивших фамилию, имя или отчество для актуализации информации.

При возникновении аварийной ситуации (попадание инфицированного материала или биологических субстратов на поврежденную или неповрежденную кожу, слизистые, прокол кожи, порезы кожных покровов медицинским инструментарием), а также при обращении лиц, подвергшихся риску инфицирования при половом контакте или других обстоятельствах, определяется место, время аварийной ситуации, возможный источник инфицирования с последующей регистрацией в журнале.

Врач-эпидемиолог или помощник врача-эпидемиолога ведет мониторинг обследования на ВИЧ пострадавших в аварийных ситуациях в сроки: до начала постконтактной профилактики и повторно через один месяц.

Антиретровирусные препараты для постконтактной профилактики выдаются в территориальных центрах по профилактике ВИЧ-инфекции при наличии эпидемиологических показаний и назначаются пострадавшему в аварийной ситуации после дачи письменного информированного согласия.

Медицинские работники с установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" на постоянной основе подлежат переводу работодателем на другую работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых.

ЛЗВ необходимо представить копии должностной инструкции и приказа о переводе на работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Расследование, противоэпидемические и профилактические мероприятия при ВИЧ-инфекции осуществляются эпидемиологами территориальных центров по профилактике ВИЧ-инфекции.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.