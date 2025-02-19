Размещение госзаказа на обеспечение студентов общежитиями: изменения в правилах

Министр науки и высшего образования приказом от 14 февраля 2025 года внес изменения в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что оператор уполномоченного органа в области образования – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемое уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, осуществляющее размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования местами в общежитиях в пределах, предусмотренных законодательством РК.

Кроме того, предусматривается, что оператор в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления потенциального поставщика с приложением документов проводит их проверку на полноту и достоверность.

При предоставлении потенциальным поставщиком надлежащим образом оформленного заявления с полным пакетом документов оператор в течение трех рабочих дней со дня, следующего после завершения срока, заключает с потенциальным поставщиком предварительный договор по обеспечению студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования вновь вводимыми местами в общежитиях по утвержденной оператором форме, в рамках которого потенциальный поставщик вводит в эксплуатацию новые места в общежитиях.

Напомним, ранее оператор после проведения проверки выносил заключение, на основании которого уполномоченный орган в области образования заключал предварительный договор. Теперь же такой договор с потенциальным поставщиком заключает сам оператор.

В случае выявления оператором факта предоставления потенциальным поставщиком ненадлежащим образом оформленного заявления или неполного пакета документов, оператор в течение трех рабочих дней со дня регистрации данных документов, направляет потенциальному поставщику обоснованный и мотивированный отказ в заключении предварительного договора.

Аналогичным образом изменены процедуры в части заключения договора.

В частности, говорится, что для размещения государственного заказа потенциальный поставщик предоставляет оператору копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет с приложением справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Оператор в течение 15 календарных дней со дня получения от потенциального поставщика документов проводит их проверку на полноту и достоверность.

При предоставлении потенциальным поставщиком полных и достоверных документов оператор в течение 15 календарных дней со дня их поступления заключает с поставщиком договор.

В случае выявления оператором факта предоставления потенциальным поставщиком неполных или недостоверных документов, указанных в настоящем пункте Правил, оператор в течение трех рабочих дней со дня регистрации данных документов направляет потенциальному поставщику обоснованный и мотивированный отказ в заключении договора.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2025 года.