Возмещение вреда фермерам во время ЧС: внесены изменения

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан приказом внес изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

По итогам обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ комиссия в сфере растениеводства формирует перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства, по форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе и направляет рабочему органу.

В течение двух рабочих дней после принятия решения комиссии о возмещении перечень физических или юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства, размещается на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района.

Рабочий орган формирует сводный перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства, по форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, за подписью первого руководителя местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Указывается, что прием заявок о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

Рабочий орган формирует сводный перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере животноводства, по форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, за подписью первого руководителя местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Затем рабочий орган направляет утвержденный сводный перечень в сфере животноводства в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы для принятия решения о выделении средств.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2026 года.