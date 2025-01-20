Инвесторов в РК нельзя штрафовать, проверять и привлекать к суду без согласования с прокурором

Господдержка инвесторов в Казахстане усиливается. С 22 января 2025 года административные дела в их отношении нельзя начинать без предварительного согласования с прокурором. Чуть ранее были приняты и другие нормы, позволяющие говорить о некоем "инвесторском иммунитете", пишет Zakon.kz.

Поправки в КОАП от 10.01.2025, качающиеся привлечения к административной ответственности инвесторов, вступают в силу 22 января 2025 года. Если коротко, сделать это будет сложнее, чем прежде.

Нарушил инвестор, к примеру, правила дорожного движения. Ну или правила торговли. За это его, разумеется, по той или иной статье КОАП могут (да и должны!) привлечь к административной ответственности. А именно, те должностные лица и уполномоченные органы, которые, согласно принципу подведомственности, и полномочны рассматривать дела. Например, привлекать к штрафам за нарушения ПДД – полиция (порой – суды).

До сих пор процедура этим и ограничивалась. Однако с 22 января необходимо предварительно согласовать решение о возбуждении административного дела с прокурором (пп. 15) части 1 статьи 741 КОАП). Иначе "производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению".

Здесь, наверное, следует уточнить, кто понимается под термином "инвестор". Это:

"Физические и юридические лица, осуществляющие инвестиции в РК". В свою очередь, "инвестициями являются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления)… вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта". Пункты 1 и 2 статьи 274 Предпринимательского кодекса РК

Впрочем, полиции (и прочим госорганам) облегчают работу по определению, является ли данный нарушитель инвестором или нет. С 11 января 2025 года введена в действие новая статья 282-3 ПК, согласно которой все инвесторы учитываются в специальном Реестре инвесторов, который ведет уполномоченное ведомство – Комитет по инвестициям МИД РК.

Данная норма составляет с другими целый пакет новелл, усиливающий государственную поддержку инвесторов, о котором еще будет сказано позже.

Так вот, разобравшись, что нарушитель – инвестор, полиция (или другие компетентные органы) обязаны отныне, как уже говорилось, предварительно согласовывать свое решение в следующем порядке. Алгоритм изложен в новой редакции статьи 759 КОАП (части 4 и 5):

решение о возбуждении дела вместе с материалами, подтверждающими наличие оснований для него, направляется прокурору в течение одного рабочего дня с момента обнаружения факта совершения административного правонарушения;

прокурор в течение трех рабочих дней согласовывает решение о возбуждении дела либо отказывает в его согласовании и возвращает лицу, вынесшему такое решение;

в случае согласования прокурором решения о возбуждении дела, лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, уведомляет об этом инвестора;

в случае необходимости истребования и изучения дополнительных материалов прокурор согласовывает решение либо отказывает в его согласовании в течение 10 рабочих дней;

отказ в согласовании прокурором решения о возбуждении дела может быть обжалован вышестоящему прокурору, который рассматривает жалобу в течение пяти рабочих дней в порядке, определенном генеральным прокурором РК.

Проверки и судебные иски нужно согласовывать с прокурором

Такой вот новый порядок, который последними штрихами завершает законодательную и институциональную реформу, связанную с усилением государством поддержки инвесторов. Напомним, что соответствующий Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли и предпринимательства" был подписан президентом 30 декабря 2024 года, а введен в действие 11 января 2025 года.

О том, что все инвесторы должны быть учтены в Реестре инвесторов, уже было сказано.

"Реестр инвесторов формируется на Национальной цифровой инвестиционной платформе, являющейся единой информационной системой комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям". Пункт 3 статьи 282-3 ПК

Итак, что еще нового (и важного) будет помимо того, что необходимо согласовывать с прокурором возбуждение административного дела?

Статья 276 ПК "Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории РК" дополнена пунктом 4:

"Решения государственных органов и местных исполнительных органов о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, принимаются после обязательного согласования их с прокурором. Порядок согласования определяется генеральным прокурором РК".

Аналогично и в статью 8 Гражданского процессуального кодекса добавлена часть 7:

"Государственные органы реализуют право обращения в суд с иском, затрагивающим права и законные интересы инвесторов, включенных в реестр инвесторов, после обязательного согласования с прокурором".

Порядок согласования также определяет генеральный прокурор РК.