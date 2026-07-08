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Право

Обновлены правила выдачи решения на снос строительных объектов

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр промышленности и строительства приказом от 30 июня 2026 года утвердил Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что постутилизация (снос) строительных объектов осуществляется в соответствии с положениями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанного проекта производства работ для демонтажа и сноса (ППР).

В зависимости от уровня ответственности объекта проектные, строительно-монтажные работы, а также инжиниринговые услуги и экспертные работы осуществляются субъектами, имеющими соответствующие разрешительные документы (лицензию, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации).

При подготовке ППР строительных объектов учитываются результаты проведенного технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При сносе строительных объектов с одновременным возведением нового объекта строительство осуществляется по проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу проектов.

В случае, если планируется осуществлять снос строительного объекта с привлечением государственных инвестиций, либо с их участием, подрядчик (генеральный подрядчик) или заказчик обеспечивает подготовку сметной стоимости строительства.

Постутилизация объектов транспортной инфраструктуры осуществляется по заданию на проектирование и проектной документации, согласованным с Министерством обороны РК.

Для сноса объектов, указанных в пункте 4 статьи 98 Кодекса, ППР не требуется. Собственники таких объектов осуществляют снос строительных объектов самостоятельно на основании решения на проведение комплекса работ по сносу строительных объектов в соответствии с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации (снос) строительных объектов".

Для данных объектов техническое обследование не производится.

При сносе части блокированного жилого дома или нежилого здания и сооружения разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация по усилению остальной части жилого дома или нежилого здания и сооружения с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Для строительных объектов, включенных в программу реновации, утвержденных местным исполнительным органом в соответствии с градостроительными проектами, проведение технического обследования не требуется.

Предусмотрено, что местный исполнительный орган, осуществляющий функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, ежемесячно направляет информацию о выданных Решениях о сносе по технически сложным объектам в территориальные подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Для осуществления сноса строительного объекта производится его отключение от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями на отключения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также его вывод из эксплуатации в случаях, предусмотренных Порядком и основанием признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

После отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения работы по сносу строительных объектов осуществляются в соответствии с ППР.

В процессе сноса строительных объектов участниками строительства предусматриваются меры для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде и проводятся мероприятия по устройству временных ограждений, подъездных путей и утилизации строительного мусора.

После демонтажа и сноса строительных объектов заказчик (собственник) составляет акт сноса строительных объектов и предоставляет услугодателю для учета и регистрации в течение трех рабочих дней.

Акт сноса строительных объектов подлежит учету и регистрации у услугодателя.

При самовольной постройке без соответствующего права на землю, а также при наличии решения суда, вступившего в законную силу и предписаний (представлений) уполномоченных государственных органов в сферах земельных отношений или архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение Решения о сносе или акта о сносе строительных объектов не требуется.

Правила также устанавливают порядок оказания государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов".

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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