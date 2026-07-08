Обновлены правила выдачи решения на снос строительных объектов

Министр промышленности и строительства приказом от 30 июня 2026 года утвердил Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что постутилизация (снос) строительных объектов осуществляется в соответствии с положениями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанного проекта производства работ для демонтажа и сноса (ППР).

В зависимости от уровня ответственности объекта проектные, строительно-монтажные работы, а также инжиниринговые услуги и экспертные работы осуществляются субъектами, имеющими соответствующие разрешительные документы (лицензию, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации).

При подготовке ППР строительных объектов учитываются результаты проведенного технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При сносе строительных объектов с одновременным возведением нового объекта строительство осуществляется по проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу проектов.

В случае, если планируется осуществлять снос строительного объекта с привлечением государственных инвестиций, либо с их участием, подрядчик (генеральный подрядчик) или заказчик обеспечивает подготовку сметной стоимости строительства.

Постутилизация объектов транспортной инфраструктуры осуществляется по заданию на проектирование и проектной документации, согласованным с Министерством обороны РК.

Для сноса объектов, указанных в пункте 4 статьи 98 Кодекса, ППР не требуется. Собственники таких объектов осуществляют снос строительных объектов самостоятельно на основании решения на проведение комплекса работ по сносу строительных объектов в соответствии с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации (снос) строительных объектов".

Для данных объектов техническое обследование не производится.

При сносе части блокированного жилого дома или нежилого здания и сооружения разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация по усилению остальной части жилого дома или нежилого здания и сооружения с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Для строительных объектов, включенных в программу реновации, утвержденных местным исполнительным органом в соответствии с градостроительными проектами, проведение технического обследования не требуется.

Предусмотрено, что местный исполнительный орган, осуществляющий функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, ежемесячно направляет информацию о выданных Решениях о сносе по технически сложным объектам в территориальные подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Для осуществления сноса строительного объекта производится его отключение от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями на отключения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также его вывод из эксплуатации в случаях, предусмотренных Порядком и основанием признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

После отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения работы по сносу строительных объектов осуществляются в соответствии с ППР.

В процессе сноса строительных объектов участниками строительства предусматриваются меры для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде и проводятся мероприятия по устройству временных ограждений, подъездных путей и утилизации строительного мусора.

После демонтажа и сноса строительных объектов заказчик (собственник) составляет акт сноса строительных объектов и предоставляет услугодателю для учета и регистрации в течение трех рабочих дней.

Акт сноса строительных объектов подлежит учету и регистрации у услугодателя.

При самовольной постройке без соответствующего права на землю, а также при наличии решения суда, вступившего в законную силу и предписаний (представлений) уполномоченных государственных органов в сферах земельных отношений или архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение Решения о сносе или акта о сносе строительных объектов не требуется.

Правила также устанавливают порядок оказания государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов".

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.