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Право

Утверждены правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения

Жезказганская ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:25 Фото: primeminister.kz
Приказом и. о. министра энергетики РК от 15 января 2025 года утверждены Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

  • субсидирование на техническое сопровождение проектов в области теплоэнергетики, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
  • субсидирование на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Субсидирование не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.

Указывается, что субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.

При этом субсидии не выдаются в случаях рефинансирования кредита получателем субсидии у финансового института.

Объем субсидии не превышает 50% от общей стоимости проекта и сумму кредита, предоставляемого финансовым институтом. При этом максимальный объем предоставляемой субсидии не превышает 15 млрд тенге.

Выделение субсидии осуществляется в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Условием субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционного проекта.

Получатель субсидии использует средства субсидии на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

  • экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
  • окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
  • экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
  • проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;
  • применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;
  • привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

Предоставление субсидии осуществляется на основании:

  • отбора инвестиционных проектов, осуществляемого в соответствии с технико-экономическим исследованием (ТЭИ) инвестиционного проекта, подготовленного финансовым институтом, технико-экономическим обоснованием (ТЭО), проектно-сметной документацией (ПСД), подготовленных получателем субсидии, и заключения комплексной вневедомственной экспертизы к ТЭО и ПСД;
  • согласования получателем субсидии с оператором технической спецификации (задания) по выбору поставщика, осуществляющего разработку ТЭО, проектно-сметной документации и организации, осуществляющей услуги технического надзора.

При этом получатель субсидии обеспечивает согласование до утверждения конкурсной или тендерной документации. Результатом рассмотрения технической спецификации (задания) является согласование с оператором и финансовым институтом, оформляемое письмом в двух экземплярах;

  • заключения оператора о возможности или невозможности предоставления субсидии;
  • заключения уполномоченного органа по результатам анализа исполнения инвестиционного проекта;
  • трехстороннего договора между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.

Оплата предстоящих платежей производится на основании соответствующих документов, подтверждающих необходимость оплаты, в том числе актов выполненных работ, сертификатов соответствия и качества, счетов-фактур и других документов бухгалтерского учета по оказанным услугам, приобретенному оборудованию и материалам.

  • соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
  • решения Республиканской бюджетной комиссии.

Трехсторонний договор должен содержать следующие основные условия:

  • цель предоставления;
  • размер субсидии;
  • национальная валюта (тенге);
  • период освоения, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
  • порядок осуществления платежей;
  • сроки оплаты;
  • санкции за несоблюдение обязательств;
  • мониторинг реализации и финансирования инвестиционного проекта;
  • предоставление получателем субсидии оператору информации для проведения мониторинга реализации и финансирования инвестиционного проекта. 

Приказ вводится в действие с 31 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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