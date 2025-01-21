Утверждены правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:
- субсидирование на техническое сопровождение проектов в области теплоэнергетики, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
- субсидирование на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.
Субсидирование не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.
Указывается, что субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.
При этом субсидии не выдаются в случаях рефинансирования кредита получателем субсидии у финансового института.
Объем субсидии не превышает 50% от общей стоимости проекта и сумму кредита, предоставляемого финансовым институтом. При этом максимальный объем предоставляемой субсидии не превышает 15 млрд тенге.
Выделение субсидии осуществляется в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.
Условием субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционного проекта.
Получатель субсидии использует средства субсидии на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:
- экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
- окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
- экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
- проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;
- применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;
- привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.
Предоставление субсидии осуществляется на основании:
- отбора инвестиционных проектов, осуществляемого в соответствии с технико-экономическим исследованием (ТЭИ) инвестиционного проекта, подготовленного финансовым институтом, технико-экономическим обоснованием (ТЭО), проектно-сметной документацией (ПСД), подготовленных получателем субсидии, и заключения комплексной вневедомственной экспертизы к ТЭО и ПСД;
- согласования получателем субсидии с оператором технической спецификации (задания) по выбору поставщика, осуществляющего разработку ТЭО, проектно-сметной документации и организации, осуществляющей услуги технического надзора.
При этом получатель субсидии обеспечивает согласование до утверждения конкурсной или тендерной документации. Результатом рассмотрения технической спецификации (задания) является согласование с оператором и финансовым институтом, оформляемое письмом в двух экземплярах;
- заключения оператора о возможности или невозможности предоставления субсидии;
- заключения уполномоченного органа по результатам анализа исполнения инвестиционного проекта;
- трехстороннего договора между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.
Оплата предстоящих платежей производится на основании соответствующих документов, подтверждающих необходимость оплаты, в том числе актов выполненных работ, сертификатов соответствия и качества, счетов-фактур и других документов бухгалтерского учета по оказанным услугам, приобретенному оборудованию и материалам.
- соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
- решения Республиканской бюджетной комиссии.
Трехсторонний договор должен содержать следующие основные условия:
- цель предоставления;
- размер субсидии;
- национальная валюта (тенге);
- период освоения, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
- порядок осуществления платежей;
- сроки оплаты;
- санкции за несоблюдение обязательств;
- мониторинг реализации и финансирования инвестиционного проекта;
- предоставление получателем субсидии оператору информации для проведения мониторинга реализации и финансирования инвестиционного проекта.
Приказ вводится в действие с 31 января 2025 года.