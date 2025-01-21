Приказом и. о. министра энергетики РК от 15 января 2025 года утверждены Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

субсидирование на техническое сопровождение проектов в области теплоэнергетики, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;

субсидирование на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Субсидирование не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий, оплату услуг оператора.

Указывается, что субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.

При этом субсидии не выдаются в случаях рефинансирования кредита получателем субсидии у финансового института.

Объем субсидии не превышает 50% от общей стоимости проекта и сумму кредита, предоставляемого финансовым институтом. При этом максимальный объем предоставляемой субсидии не превышает 15 млрд тенге.

Выделение субсидии осуществляется в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Условием субсидирования является обеспечение эффективного и целевого использования выделенных средств, достижение прямых показателей инвестиционного проекта, а также исполнение мероприятий инвестиционного проекта.

Получатель субсидии использует средства субсидии на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;

экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;

проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

применение единой технической политики, в том числе технологий, материалов и оборудования;

привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

Предоставление субсидии осуществляется на основании:

отбора инвестиционных проектов, осуществляемого в соответствии с технико-экономическим исследованием (ТЭИ) инвестиционного проекта, подготовленного финансовым институтом, технико-экономическим обоснованием (ТЭО), проектно-сметной документацией (ПСД), подготовленных получателем субсидии, и заключения комплексной вневедомственной экспертизы к ТЭО и ПСД;

согласования получателем субсидии с оператором технической спецификации (задания) по выбору поставщика, осуществляющего разработку ТЭО, проектно-сметной документации и организации, осуществляющей услуги технического надзора.

При этом получатель субсидии обеспечивает согласование до утверждения конкурсной или тендерной документации. Результатом рассмотрения технической спецификации (задания) является согласование с оператором и финансовым институтом, оформляемое письмом в двух экземплярах;

заключения оператора о возможности или невозможности предоставления субсидии;

заключения уполномоченного органа по результатам анализа исполнения инвестиционного проекта;

трехстороннего договора между администратором, финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.

Оплата предстоящих платежей производится на основании соответствующих документов, подтверждающих необходимость оплаты, в том числе актов выполненных работ, сертификатов соответствия и качества, счетов-фактур и других документов бухгалтерского учета по оказанным услугам, приобретенному оборудованию и материалам.

соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;

решения Республиканской бюджетной комиссии.

Трехсторонний договор должен содержать следующие основные условия:

цель предоставления;

размер субсидии;

национальная валюта (тенге);

период освоения, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;

порядок осуществления платежей;

сроки оплаты;

санкции за несоблюдение обязательств;

мониторинг реализации и финансирования инвестиционного проекта;

предоставление получателем субсидии оператору информации для проведения мониторинга реализации и финансирования инвестиционного проекта.

Приказ вводится в действие с 31 января 2025 года.