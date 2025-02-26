Министерство обороны наделят новыми задачами

Министерство обороны подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перед ведомством поставлены новые задачи:

осуществление государственной политики в области обороны и военно-технического сотрудничества , а также проведение единой военно-технической политики в государстве;

, а также проведение единой военно-технической политики в государстве; руководство в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

В связи с чем изменена формулировка министерства.

Так, говорится, что Министерство обороны РК является центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в области обороны, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, военно-политическое и военно-экономическое управление Вооруженными силами РК, военно-техническое сотрудничество, а также уполномоченным органом в сферах государственной авиации и территориальной обороны.

Также дополнено, что министерство имеет в мирное время помимо Генерального штаба ВС еще и Командование Сил специальных операций ВС РК и Комитет государственного оборонного заказа Министерства обороны РК.

Кроме того, функции МО дополнены пунктами о том, что оно:

осуществляет тушение пожаров на объектах Министерства обороны РК и привлекает государственную противопожарную службу для тушения пожаров в соответствии с соглашением между Министерством обороны РК и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

утверждает правила мобилизационного развертывания и приведения в высшие степени боевой готовности Вооруженных сил;

утверждает правила взаимодействия структурных подразделений министерства, Генерального штаба и Вооруженных сил при осуществлении государственных закупок в интересах Министерства;

утверждает правила реализации государственными учреждениями Вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использование денег от их реализации;

утверждает тарифы (цены) на товары (работы, услуги) государственных учреждений Вооруженных Сил, которым предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении;

утверждает правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

организация и осуществление взаимодействия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов РК в области государственного оборонного заказа;

организация и осуществление взаимодействия с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, их ведомствами в области военно-технического сотрудничества;

формирование и представление государственного оборонного заказа на утверждение правительству РК в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

утверждение отчетов по выполненным научным исследованиям, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете Министерства обороны;

разработка и утверждение правил проведения испытаний результатов опытно-конструкторских и технологических работ по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

принимает участие в организации текущего и перспективного планирования обеспечения нужд обороны, безопасности и правопорядка в государстве необходимыми видами вооружения, военной, автомобильной и специальной техники, технических и специальных средств;

осуществляет межотраслевую координацию и контроль за выполнением государственного оборонного заказа;

разрабатывает правила ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с антимонопольным органом;

осуществляет выбор исполнителя государственного оборонного заказа за исключением случаях, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 марта.



