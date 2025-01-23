Утверждены правила дистанционного обучения в Академии правосудия

Распоряжением председателя Высшего судебного совета РК утверждены Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в Академии правосудия, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что организация учебного процесса в формате дистанционного обучения осуществляется в отношении обучающихся (магистрантов) по образовательным программам послевузовского образования, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки судей и работников судебной системы посредством системно-организованной, взаимосвязанной совокупности информационных ресурсов и сервисов интернета, содержащих административно-академическую и учебно-методическую информацию, позволяющую организовать образовательный процесс по дистанционному обучению.

В случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах, объявления чрезвычайных ситуаций академия вводит дистанционное обучение для всех обучающихся.

Реализация дистанционного обучения осуществляется с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

Нормы времени по видам учебной работы при планировании и организации учебного процесса по дистанционному обучению устанавливаются академией.

При реализации образовательных программ или их частей при дистанционном обучении академия:

создает условия для функционирования информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;

определяет порядок учебно-методического сопровождения учебного процесса, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных систем и телекоммуникационных сетей;

определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с обучающимся, и занятий с применением дистанционного обучения;

обеспечивает доступ обучающихся к электронным ресурсам и источникам, информационной системе, в которой находится весь учебный, справочный и методический материал, система тестирования;

принимает управленческие решения при возникновении обстоятельств, не зависящих от действий участников образовательного процесса.

Для организации учебного процесса по дистанционному обучению в академии обеспечивается наличие:

образовательного портала или информационной системы со страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-административную информацию для обучающихся;

коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети интернет;

цифровых образовательных ресурсов;

сетевых систем управления обучением или сервиса через облачные вычисления;

системы аутентификации для идентификации личности обучающихся и слушателей.

Для осуществления учебного процесса по дистанционному обучению Центр академических программ и проектов и Служба информационных технологий:

создают условия для обучения профессорско-преподавательского состава и служб по реализации дистанционного обучения, разработки и обновления цифровых образовательных ресурсов и цифровых контентов;

обеспечивают взаимодействие между участниками учебного процесса по дистанционному обучению (форум, чат, аудио- и видеоконференции);

обеспечивают доступ обучающихся и слушателей к электронным ресурсам академии и партнеров;

осуществляют мониторинг цифрового следа обучения обучающихся (посещаемость онлайн-занятий, обратная связь).

Подготовка цифровых образовательных ресурсов осуществляется профессорско-преподавательским составом, ведущим соответствующие учебные дисциплины, согласно образовательной программе.

Дистанционное обучение реализуется с проведением учебных занятий в режиме онлайн и самостоятельной работы обучающихся в режиме офлайн.

Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают процесс учебного взаимодействия в режиме реального времени с применением цифровых технологий (вебинары, видеоконференции, обмен сообщениями по интернет-сети).

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дистанционному обучению академия обеспечивает применение технологий, которые позволяют верифицировать обучающегося.