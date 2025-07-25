Обновлены правила подготовки и переподготовки специалистов в области физкультуры и спорта

Приказом министра туризма и спорта от 18 июля 2025 года внесены изменения в Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов проводит обучающая организация.

Специалисты проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации один раз в пять лет с отрывом от работы.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов проходят в формах курсов:

краткосрочных (не менее 36 академических часов);

длительных (не менее 108 академических часов).

Курсы проводятся в форме занятий. Одно занятие – один академический час (45 минут).

Обучающая организация составляет и утверждает график курсов, учебный план, учебную программу на календарный год, которые согласовываются с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта. После согласования обучающая организация направляет копию графика курсов в местные исполнительные органы в области физической культуры и спорта и размещает на своем интернет ресурсе.

Обучающая организация в случае отсутствия в своем штате тренеров-преподавателей высшего уровня квалификации для проведения практических занятий направляет запрос в национальные спортивные федерации о предоставлении кандидатур тренеров-преподавателей с приложением к нему учебных программ, по которым запрашиваются кандидатуры тренеров-преподавателей.

Предусмотрено, что обучающая организация в случае отсутствия в своем штате преподавателей высшего уровня квалификации для проведения теоретических занятий осуществляет подбор преподавателей по общим дисциплинам самостоятельно.

Обучающая организация заключает гражданско-правовой договор на предоставление услуг с преподавателями, тренерами-преподавателями.

Обучение специалистов осуществляется по утвержденному графику курсов в соответствии с учебными планом и учебной программой.

Для зачисления на подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта физические и юридические лица в течение 14 календарных дней до начала проведения курсов обращаются с заявкой через веб-портал "электронного правительства" еgov.kz с приложением документов.

Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях в порядок оказания государственных услуг оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (с учетом оказания услуги через портал), Единый контакт-центр и услугодателям.

При обращении через портал в "личном кабинете" в истории обращений услугополучателя отображается статус о принятии электронного запроса для оказания государственной услуги.

Результатом оказания госуслуги на портале является уведомление о принятии документов либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, удостоверенное единой транспортной подписью "Государственной базы данных "Е-лицензирование" (ГБД ЕЛ) уполномоченного лица услугодателя.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги является отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

По завершении обучения с целью контроля освоенных знаний проводится экзамен в форме тестирования в электронном формате.

Результаты тестирования в случаях набора правильных ответов в количестве более пятидесяти процентов от общего количества вопросов тестирования оцениваются положительно, а менее пятидесяти процентов от общего количества вопросов тестирования – отрицательно.

При получении положительных результатов тестирования слушателям выдается один из следующих документов:

при повышении квалификации – свидетельство по форме;

при подготовке, переподготовке – удостоверение по форме.

При получении отрицательных результатов тестирования или пропуске более 8 занятий при краткосрочном курсе или более 24 занятий при длительном курсе слушателю выдается справка по форме.

По итогам прохождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов обучающая организация формирует отчет о количестве оказанных государственных услуг и направляет его в уполномоченный орган в срок до 5 января следующего за отчетным годом.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года.

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