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Право

Электронный реестр соцработников создают в Казахстане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 08:57 Фото: freepik
Министр труда приказом от 23 января 2025 года утвердила Правила формирования в электронном виде на портале социальных услуг реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Реестр специалистов формируется на портале социальных услуг по утвержденной форме, в которой отражаются:

  • фамилия, имя, отчество соцработника;
  • дата рождения;
  • контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты);
  • адрес проживания (область, населенный пункт, адрес регистрации);
  • наименование профессии;
  • стаж работы в сфере предоставления специальных социальных услуг;
  • сведения об образовании (уровень образования, наименования учебного заведения, дата начала, дата окончания, документ об образовании);
  • сведения по трудовой деятельности (наименование организации, БИН, должность, дата начала работы, дата окончания);
  • информация о присвоении квалификационной категории (квалификационная категория, дата присвоения квалификационной категории, данные аттестационной комиссии (наименование уполномоченного органа);
  • дата включения в реестр.

Реестр специалистов формируется на казахском и русском языках на основании заявок заявителей, претендующих на оказание специальных социальных услуг через портал социальных услуг.

Он является общедоступным при согласии организаций и специалистов, оказывающих специальные социальные услуги.

Для включения в Реестр специалистов заявитель проходит регистрацию на портале социальных услуг по номеру мобильного телефона или по электронному адресу заявителя.

Администратор в течение пяти рабочих дней после дня приема заявки выносит одно из следующих решений:

  • регистрирует заявку;
  • направляет уведомление о возвращении на доработку заявителю с указанием причины:
    • несоответствие наименования профессии;
    • предоставление недостоверных сведений о квалификационной категории;
    • предоставление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;
    • несоответствие сведений по трудовой деятельности (должность и штатная должность);
  • направляет уведомление об отказе заявителю с указанием причины:
    • лишенные права осуществлять профессиональную деятельность социального работника в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
    • наличие в отношении заявителя вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности);
    • признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;
    • выезд за пределы РК на постоянное место жительства.

Приказ введен в действие с 30 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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