Электронный реестр соцработников создают в Казахстане
Фото: freepik
Министр труда приказом от 23 января 2025 года утвердила Правила формирования в электронном виде на портале социальных услуг реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.
Реестр специалистов формируется на портале социальных услуг по утвержденной форме, в которой отражаются:
- фамилия, имя, отчество соцработника;
- дата рождения;
- контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты);
- адрес проживания (область, населенный пункт, адрес регистрации);
- наименование профессии;
- стаж работы в сфере предоставления специальных социальных услуг;
- сведения об образовании (уровень образования, наименования учебного заведения, дата начала, дата окончания, документ об образовании);
- сведения по трудовой деятельности (наименование организации, БИН, должность, дата начала работы, дата окончания);
- информация о присвоении квалификационной категории (квалификационная категория, дата присвоения квалификационной категории, данные аттестационной комиссии (наименование уполномоченного органа);
- дата включения в реестр.
Реестр специалистов формируется на казахском и русском языках на основании заявок заявителей, претендующих на оказание специальных социальных услуг через портал социальных услуг.
Он является общедоступным при согласии организаций и специалистов, оказывающих специальные социальные услуги.
Для включения в Реестр специалистов заявитель проходит регистрацию на портале социальных услуг по номеру мобильного телефона или по электронному адресу заявителя.
Администратор в течение пяти рабочих дней после дня приема заявки выносит одно из следующих решений:
- регистрирует заявку;
- направляет уведомление о возвращении на доработку заявителю с указанием причины:
- несоответствие наименования профессии;
- предоставление недостоверных сведений о квалификационной категории;
- предоставление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;
- несоответствие сведений по трудовой деятельности (должность и штатная должность);
- направляет уведомление об отказе заявителю с указанием причины:
- лишенные права осуществлять профессиональную деятельность социального работника в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
- наличие в отношении заявителя вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности);
- признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;
- выезд за пределы РК на постоянное место жительства.
Приказ введен в действие с 30 января 2025 года.
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