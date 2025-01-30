Электронный реестр соцработников создают в Казахстане

Министр труда приказом от 23 января 2025 года утвердила Правила формирования в электронном виде на портале социальных услуг реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Реестр специалистов формируется на портале социальных услуг по утвержденной форме, в которой отражаются:

фамилия, имя, отчество соцработника;

дата рождения;

контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты);

адрес проживания (область, населенный пункт, адрес регистрации);

наименование профессии;

стаж работы в сфере предоставления специальных социальных услуг;

сведения об образовании (уровень образования, наименования учебного заведения, дата начала, дата окончания, документ об образовании);

сведения по трудовой деятельности (наименование организации, БИН, должность, дата начала работы, дата окончания);

информация о присвоении квалификационной категории (квалификационная категория, дата присвоения квалификационной категории, данные аттестационной комиссии (наименование уполномоченного органа);

дата включения в реестр.

Реестр специалистов формируется на казахском и русском языках на основании заявок заявителей, претендующих на оказание специальных социальных услуг через портал социальных услуг.

Он является общедоступным при согласии организаций и специалистов, оказывающих специальные социальные услуги.

Для включения в Реестр специалистов заявитель проходит регистрацию на портале социальных услуг по номеру мобильного телефона или по электронному адресу заявителя.

Администратор в течение пяти рабочих дней после дня приема заявки выносит одно из следующих решений:

регистрирует заявку;

направляет уведомление о возвращении на доработку заявителю с указанием причины:

несоответствие наименования профессии;



предоставление недостоверных сведений о квалификационной категории;



предоставление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;



несоответствие сведений по трудовой деятельности (должность и штатная должность);

направляет уведомление об отказе заявителю с указанием причины:

лишенные права осуществлять профессиональную деятельность социального работника в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;



наличие в отношении заявителя вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности);



признание судом заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным;



выезд за пределы РК на постоянное место жительства.

Приказ введен в действие с 30 января 2025 года.