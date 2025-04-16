Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги

Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 7 апреля 2025 года утвердила в новой редакции Правила формирования в электронном виде на портале социальных услуг регистра организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги (регистр организаций) – электронный перечень организаций, зарегистрированных в качестве поставщиков на портале социальных услуг;

– электронный перечень организаций, зарегистрированных в качестве поставщиков на портале социальных услуг; субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги (поставщики) – физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг;

– физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг; портал социальных услуг (портал) – объект информатизации, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.

Регистр организаций формируется в электронном виде на основании данных, предоставленных поставщиками для получения лицензии, выданной в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг".

Регистр организаций формируется автоматически на портале в электронном виде после выдачи лицензии по утвержденной форме.

Напомним, ранее регистр формировали на основании:

вступившего в силу договора об оказании специальных социальных услуг, заключенного с местными исполнительными органами в установленном законодательством порядке (для частных и неправительственных организаций);

плана финансирования (для коммунальных государственных учреждений).

Регистр организаций содержит следующие сведения:

наименование организации;

бизнес-идентификационный номер;

юридический адрес;

условия предоставления услуг (в условиях стационара, полустационара, на дому, временного пребывания);

контингент (дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями; дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата; лица с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями; лица с инвалидностью первой и второй групп; лица, не способные к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом; лица без определенного места жительства; лица, освободившиеся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации; жертвы бытового насилия, жертвы торговли людьми);

общая мощность организации;

контактные данные (телефон; адрес электронной почты);

лицензирование (дата выдачи; срок действия лицензии);

дата переоформления лицензии;

договор на оказание услуг (дата заключения; срок договора);

дата включения;

дата прекращения действия лицензии;

основания снятия.

При согласии поставщика сведения, содержащиеся в регистре организаций, являются общедоступными.

Также в правилах говорится, что прекращение действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 35 закона "О разрешениях и уведомлениях".

Напомним, лицензия и приложение к лицензии прекращают действие в случаях:

истечения срока, на который они выданы;

совершения действий в полном объеме, на осуществление которых они выданы;

лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии;

прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;

добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии или приложения к лицензии;

исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к настоящему Закону;

исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию;

в иных случаях, предусмотренных законами РК.

С момента прекращения действия лицензии или приложения к лицензии лицензиаты не вправе осуществлять виды (подвиды) деятельности или действия, на осуществление которых были выданы лицензия или приложение к лицензии, прекратившие действие.

Приказ вводится в действие с 26 апреля.

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