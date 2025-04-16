Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги
Правилами определены следующие понятия:
- регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги (регистр организаций) – электронный перечень организаций, зарегистрированных в качестве поставщиков на портале социальных услуг;
- субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги (поставщики) – физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг;
- портал социальных услуг (портал) – объект информатизации, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.
Регистр организаций формируется в электронном виде на основании данных, предоставленных поставщиками для получения лицензии, выданной в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг".
Регистр организаций формируется автоматически на портале в электронном виде после выдачи лицензии по утвержденной форме.
Напомним, ранее регистр формировали на основании:
- вступившего в силу договора об оказании специальных социальных услуг, заключенного с местными исполнительными органами в установленном законодательством порядке (для частных и неправительственных организаций);
- плана финансирования (для коммунальных государственных учреждений).
Регистр организаций содержит следующие сведения:
- наименование организации;
- бизнес-идентификационный номер;
- юридический адрес;
- условия предоставления услуг (в условиях стационара, полустационара, на дому, временного пребывания);
- контингент (дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями; дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата; лица с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями; лица с инвалидностью первой и второй групп; лица, не способные к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом; лица без определенного места жительства; лица, освободившиеся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации; жертвы бытового насилия, жертвы торговли людьми);
- общая мощность организации;
- контактные данные (телефон; адрес электронной почты);
- лицензирование (дата выдачи; срок действия лицензии);
- дата переоформления лицензии;
- договор на оказание услуг (дата заключения; срок договора);
- дата включения;
- дата прекращения действия лицензии;
- основания снятия.
При согласии поставщика сведения, содержащиеся в регистре организаций, являются общедоступными.
Также в правилах говорится, что прекращение действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 35 закона "О разрешениях и уведомлениях".
Напомним, лицензия и приложение к лицензии прекращают действие в случаях:
- истечения срока, на который они выданы;
- совершения действий в полном объеме, на осуществление которых они выданы;
- лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии;
- прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;
- добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии или приложения к лицензии;
- исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к настоящему Закону;
- исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию;
- в иных случаях, предусмотренных законами РК.
С момента прекращения действия лицензии или приложения к лицензии лицензиаты не вправе осуществлять виды (подвиды) деятельности или действия, на осуществление которых были выданы лицензия или приложение к лицензии, прекратившие действие.
Приказ вводится в действие с 26 апреля.
Мы сообщали, что в Казахстане обновили перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.