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Право

Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 08:55 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 7 апреля 2025 года утвердила в новой редакции Правила формирования в электронном виде на портале социальных услуг регистра организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

  • регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги (регистр организаций) – электронный перечень организаций, зарегистрированных в качестве поставщиков на портале социальных услуг;
  • субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги (поставщики) – физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг;
  • портал социальных услуг (портал) – объект информатизации, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.

Регистр организаций формируется в электронном виде на основании данных, предоставленных поставщиками для получения лицензии, выданной в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг".

Регистр организаций формируется автоматически на портале в электронном виде после выдачи лицензии по утвержденной форме.

Напомним, ранее регистр формировали на основании:

  • вступившего в силу договора об оказании специальных социальных услуг, заключенного с местными исполнительными органами в установленном законодательством порядке (для частных и неправительственных организаций);
  • плана финансирования (для коммунальных государственных учреждений).

Регистр организаций содержит следующие сведения:

  • наименование организации;
  • бизнес-идентификационный номер;
  • юридический адрес;
  • условия предоставления услуг (в условиях стационара, полустационара, на дому, временного пребывания);
  • контингент (дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями; дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата; лица с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями; лица с инвалидностью первой и второй групп; лица, не способные к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом; лица без определенного места жительства; лица, освободившиеся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации; жертвы бытового насилия, жертвы торговли людьми);
  • общая мощность организации;
  • контактные данные (телефон; адрес электронной почты);
  • лицензирование (дата выдачи; срок действия лицензии);
  • дата переоформления лицензии;
  • договор на оказание услуг (дата заключения; срок договора);
  • дата включения;
  • дата прекращения действия лицензии;
  • основания снятия.

При согласии поставщика сведения, содержащиеся в регистре организаций, являются общедоступными.

Также в правилах говорится, что прекращение действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 35 закона "О разрешениях и уведомлениях".

Напомним, лицензия и приложение к лицензии прекращают действие в случаях:

  • истечения срока, на который они выданы;
  • совершения действий в полном объеме, на осуществление которых они выданы;
  • лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии;
  • прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;
  • добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии или приложения к лицензии;
  • исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к настоящему Закону;
  • исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию;
  • в иных случаях, предусмотренных законами РК.

С момента прекращения действия лицензии или приложения к лицензии лицензиаты не вправе осуществлять виды (подвиды) деятельности или действия, на осуществление которых были выданы лицензия или приложение к лицензии, прекратившие действие.

Приказ вводится в действие с 26 апреля.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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