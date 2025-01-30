Порядок замены присяжных заседателей следует уточнить, считает Конституционный суд

Конституционный суд признал конституционными нормы УПК о порядке замены присяжных заседателей в случае установления невозможности участия одного из них в судебном заседании, сообщает Zakon.kz

Суть дела

Конституционный суд (КС) рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Казахстанец считает, что данные нормы противоречат Конституции, поскольку позволяют председательствующему судье произвести замену присяжных заседателей уже после удаления в совещательную комнату и голосования по вердикту. Указанные нормы УПК не устанавливают четких пределов для окончательной замены присяжных в совещательной комнате, а решение об отстранении присяжного заседателя отражается только в протоколе судебного заседания, которое не подлежит обжалованию в вышестоящей судебной инстанции в отличие от постановления суда. Таким образом, судье предоставлены широкие полномочия, нарушающие равенство между присяжными и судьей, а также ограничено право заявителя на судебную защиту.

Что решил Конституционный суд

КС признал соответствующими Конституции оспариваемые нормы УПК.

Вместе с тем КС рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в нормативном постановлении.

Чем Конституционный суд мотивировал свое решение

КС полагает, что, если обстоятельства, при наличии которых присяжный заседатель не может продолжать участвовать в судебном заседании, не выявлены до того, как коллегия присяжных и судья в совещательной комнате приступили к голосованию по основным и дополнительным вопросам вопросного листа, и меры по его замене не приняты, отстранение присяжного заседателя после окончания голосования и вынесения вердикта от дальнейшего участия в деле и роспуск коллегии по причине отсутствия запасных присяжных заседателей теряют свой правовой смысл и защитную функцию.

"Замена присяжного заседателя и связанный с этим роспуск коллегии присяжных после вынесения вердикта посягают на право подсудимого на справедливое судебное разбирательство. Это особенно важно, если вердикт оправдательный", – отметили в КС.

Если коллегия присяжных вынесла вердикт, то любое вмешательство, включая замену присяжных заседателей и связанный с этим роспуск коллегии, нивелирует правовой смысл ключевых гарантий справедливого судебного разбирательства, принцип окончательности и правовой определенности решения и нарушает пункт 2 статьи 77 Конституции.

Другим существенным недостатком уголовно-процессуального закона является причина роспуска коллегии присяжных. Так, согласно части первой статьи 644 УПК, коллегия присяжных заседателей, рассматривающая дело в суде, образуется путем жеребьевки в количестве 10 присяжных заседателей основного состава и двух запасных.

В соответствии со статьей 645 УПК роспуск коллегии присяжных обязателен, если количество запасных присяжных заседателей оказывается недостаточным для формирования коллегии. В случае, если замена присяжных вызвана объективными, не связанными с их беспристрастностью и справедливостью обстоятельствами, выбытие более двух присяжных из состава коллегии влечет за собой ее автоматический роспуск со всеми вышеуказанными негативными последствиями.

Роспуск присяжных и формирование новой коллегии присяжных означают новое рассмотрение дела новым составом суда. Как и любое другое событие, судебное разбирательство невозможно воспроизвести вновь с абсолютной точностью. Различия в оценке доказательств новой коллегией присяжных с учетом особенностей их восприятия, жизненного опыта, ценностных установок неизбежны и это обстоятельство может повлиять на исход уголовного дела.

В связи с этим в КС рекомендовали учесть данные правовые позиции при дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства РК, а также предусмотреть в нем условия, при которых необходимость замены присяжных заседателей основного состава запасными не приводила бы к вынужденному роспуску коллегии присяжных либо существенно минимизировала бы наступление таких рисков (возможно, и путем увеличения количества запасных присяжных заседателей).

Помимо этого, в обращении затронут вопрос о форме решения председательствующего об отстранении присяжных заседателей (часть шестая статьи 645 УПК) и возможности автономного обжалования такого решения.

КС полагает, что постановление судьи об освобождении присяжного заседателя от дальнейшего участия в деле либо об отстранении присяжного заседателя ввиду допущенных им нарушений имеет исключительное значение и не может рассматриваться как обычное промежуточное решение, не разрешающее дело по существу.

"Решение о замене присяжного заседателя должно быть пропорциональной мерой, оформлено в виде отдельного документа, мотивировано и обосновано с точки зрения обеспечения беспристрастности суда, равенства сторон и права на справедливое судебное разбирательство. Это особенно важно, если выбытие присяжного заседателя влечет за собой неизбежный роспуск всей коллегии присяжных", – разъяснили в Конституционном суде.

При этом самостоятельное обжалование очевидного факта недостаточности запасных присяжных заседателей для замены выбывших присяжных не может служить инструментом гарантирования права каждого на судебную защиту, поскольку этот факт не может быть устранен вышестоящей судебной инстанцией.

Нормативное постановление вступило в силу с 29 января 2025 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний.