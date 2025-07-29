Конституционный суд уточнил норму УПК

Конституционный суд уточнил норму о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный cуд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие пункту 1 статьи 14 и пункту 2 статьи 83 Конституции части 2 статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно указанной статье, в качестве специалиста для проведения исследования и дачи заключения может быть привлечен сотрудник уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК.

По мнению заявителя, указанная статья не соответствует Конституции, так как при его уголовном преследовании в качестве доказательства стороной обвинения использовано заключение специалистов, в числе которых были действующие сотрудники прокуратуры.

Суд первой инстанции признал указанное заключение специалистов недопустимым доказательством и вынес оправдательный приговор. В последующем суде апелляционной инстанции оправдательный приговор был отменен, и субъект обращения признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Что решил суд

Конституционный суд считает, что определяющее значение для привлечения специалиста имеет обладание им специальными знаниями и специальной компетенцией. В органах внутренних дел и в других правоохранительных и специальном государственном органах специальные исследования проводятся сотрудниками уполномоченных подразделений, а прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории республики, и при осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

Конституционный суд признал соответствующей Конституции часть вторую статьи 80 УПК и истолковал, что привлечение в качестве специалиста сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа допустимо, если данный сотрудник является не заинтересованным в деле лицом, обладает специальными знаниями и специальной компетенцией, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании, оценке доказательств, и не осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории республики.

В результате законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" часть 2 статьи 80 УПК дополнена словами: "не обладающий полномочиями по осуществлению досудебного расследования, высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлению интересов государства в суде и осуществлению от имени государства уголовного преследования".

Ранее Конституционный суд признал, что норму УПК в части содержания под стражей при ознакомлении с делом нужно доработать.