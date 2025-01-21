Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний
Об этом говорится в релизе, опубликованном 21 января 2025 года в Telegram-канале КС РК.
Суть обращения
В феврале 2023 года акиматом Астаны было отказано субъекту обращения в организации в предложенных им месте и времени мирного собрания для выражения позиции по вопросу принятия Закона РК "О масс-медиа".
По итогам рассмотрения уведомления был получен отказ акимата со ссылкой на другое ранее согласованное по месту и времени мероприятие. По мнению субъекта обращения, указанные положения закона позволяют местным исполнительным органам произвольно отказывать в проведении мирного собрания без предварительного направления его организатору альтернативного предложения об изменении его места и (или) времени проведения.
Действующая норма, по мнению заявителя обращения, не разрешает вопрос соразмерности отказа и степени возможной угрозы предлагаемого мирного собрания.
Позиция и выводы Конституционного суда
По итогам проверки п. п. 2 и 3 ч. 1 п. 1 ст. 11 закона Конституционный суд пришел к выводу о соответствии Конституции положений о наделении местного исполнительного органа полномочиями:
- предложить организатору мирного собрания изменить место и (или) время проведения мирного собрания;
- отказать в его проведении соответствует Конституции в случаях, прямо установленных самим законом.
Вместе с тем в отношении п. п. 10 п. 1 ст. 14 закона, предусматривающего отказ в проведении мирного собрания, если в предполагаемое время и в месте запланировано проведение других мероприятий либо осуществляются строительно-монтажные работы, Конституционный суд дал истолкование, соответствующее Конституции. В частности, он напомнил, что любые законодательные ограничения прав и свобод человека должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности.
В этой связи Конституционный суд отметил, что в законе содержится императивное требование о том, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано в соответствии с законом Республики Казахстан. Поэтому в каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учетом целей, актуальности, общественной значимости и масштабов мероприятий, а также иных объективных факторов.
Конституционный суд указал, что предусмотренные законом инструменты (предложения организатору мирного собрания изменить место и (или) время проведения собрания) реализуются в рамках согласительных процедур между организаторами мирных собраний и местными исполнительными органами.
Таким образом, Конституционный суд постановил, что до принятия решения об отказе местным исполнительным органом внесение такого предложения организатору мирного собрания является обязательным.
Материал по теме
Ранее Конституционный суд проверил на соответствие Конституции нормы Уголовно-исполнительного кодекса и Правил внутреннего распорядка исправительных колоний.