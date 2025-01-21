Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции п. п. 2 и 3 ч. 1 п. 1 ст. 11 и п. п. 10 п. 1 ст. 14 Закона РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, опубликованном 21 января 2025 года в Telegram-канале КС РК.

Суть обращения

В феврале 2023 года акиматом Астаны было отказано субъекту обращения в организации в предложенных им месте и времени мирного собрания для выражения позиции по вопросу принятия Закона РК "О масс-медиа".

По итогам рассмотрения уведомления был получен отказ акимата со ссылкой на другое ранее согласованное по месту и времени мероприятие. По мнению субъекта обращения, указанные положения закона позволяют местным исполнительным органам произвольно отказывать в проведении мирного собрания без предварительного направления его организатору альтернативного предложения об изменении его места и (или) времени проведения.

Действующая норма, по мнению заявителя обращения, не разрешает вопрос соразмерности отказа и степени возможной угрозы предлагаемого мирного собрания.

Позиция и выводы Конституционного суда

По итогам проверки п. п. 2 и 3 ч. 1 п. 1 ст. 11 закона Конституционный суд пришел к выводу о соответствии Конституции положений о наделении местного исполнительного органа полномочиями:

предложить организатору мирного собрания изменить место и (или) время проведения мирного собрания;

отказать в его проведении соответствует Конституции в случаях, прямо установленных самим законом.

Вместе с тем в отношении п. п. 10 п. 1 ст. 14 закона, предусматривающего отказ в проведении мирного собрания, если в предполагаемое время и в месте запланировано проведение других мероприятий либо осуществляются строительно-монтажные работы, Конституционный суд дал истолкование, соответствующее Конституции. В частности, он напомнил, что любые законодательные ограничения прав и свобод человека должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности.

В этой связи Конституционный суд отметил, что в законе содержится императивное требование о том, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано в соответствии с законом Республики Казахстан. Поэтому в каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учетом целей, актуальности, общественной значимости и масштабов мероприятий, а также иных объективных факторов.

Конституционный суд указал, что предусмотренные законом инструменты (предложения организатору мирного собрания изменить место и (или) время проведения собрания) реализуются в рамках согласительных процедур между организаторами мирных собраний и местными исполнительными органами.

Таким образом, Конституционный суд постановил, что до принятия решения об отказе местным исполнительным органом внесение такого предложения организатору мирного собрания является обязательным.

Материал по теме УДО применяется в соответствии с действующим законодательством: новое решение Конституционного суда

Ранее Конституционный суд проверил на соответствие Конституции нормы Уголовно-исполнительного кодекса и Правил внутреннего распорядка исправительных колоний.