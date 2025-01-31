Изменился порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для контрактников

Министр обороны приказом от 20 января 2025 года внес изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту, перед направлением на медицинское освидетельствование в Отдел (управление) по делам обороны (О(У)ДО) оформляется карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту, по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

В течение 30 календарных дней до начала медицинского освидетельствования граждане, поступающие на воинскую службу по контракту, в О(У)ДО представляют медицинские документы согласно подпунктам 1), 2) пункта 31 настоящих Правил.

Согласно данной норме, до начала медицинского освидетельствования проводятся:

получение сведений (справок) из центров психического здоровья и фтизиопульмонологии, медицинских организаций (независимо от форм собственности) о состоянии на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний и перенесенных в течение последних 12 месяцев инфекционных и паразитарных заболеваний, сведений о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, сведения о ежегодных профилактических медицинских осмотрах. При наличии взаимодействия между государственными информационными системами, медицинскую информацию получают из электронных информационных ресурсов и информационных систем в области здравоохранения;

изучение медицинских документов, характеризующих состояние здоровья граждан, согласно форме учетной документации в области здравоохранения: медицинская карта амбулаторного пациента (форма 052/у), карта профилактического осмотра (скрининга) (форма 055/у), карта профилактических прививок (форма 065/у), медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) о состоянии здоровья (форма № 075/у), рентгенограммы, протоколы специальных методов исследований.

Гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту, не ранее чем за 30 календарных дней до начала медицинского освидетельствования проводятся:

общий анализ крови;

реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое и после нагрузки;

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (не позже трех месяцев на день освидетельствования);

рентгенография придаточных пазух носа;

исследование крови на маркеры вирусных гепатитов В и С;

исследование крови на ВИЧ-инфекцию;

анализ крови на сахар;

анализ крови на бруцеллез (работающим в животноводстве и (или) имеющим скот в личном хозяйстве);

измерение внутриглазного давления лицам старше сорока лет.

С целью определения состояния здоровья или уточнения диагноза заболевания (медицинские показания) проводятся дополнительные медицинские исследования.

Гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту, медицинское освидетельствование проводится медицинской комиссией местного исполнительного органа или гарнизонной (госпитальной) ВВК (ВЛК).

Перед направлением в воинские части или региональные командования (РгК) гражданам проводится тестирование на наличие в организме наркотических веществ, результаты которого записываются в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту.

Также в правила добавлены новые нормы, согласно которым:

Военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву и изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту, на медицинское освидетельствование направляются при назначении на должности, предусматривающие более высокие требования к состоянию здоровья, а также при перемещении по службе из других видов и родов войск в подразделения специального назначения, морской пехоты, подразделения, выполняющие парашютные прыжки, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения, подразделения Военно-морских сил (экипаж надводных кораблей, боевые пловцы, водолазы).

Военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву и изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту, в комиссию военно-врачебной экспертизы представляют документы:

направление на медицинское освидетельствование;

медицинская книжка;

сведения о служебной деятельности военнослужащего;

сведения о состоянии здоровья военнослужащего;

справку об увечье на лиц, получивших при прохождении воинской службы увечье, с указанием их связи с исполнением обязанностей воинской службы.

Военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву и изъявившим желание поступить на воинскую службу по контракту, в течение 30 календарных дней до медицинского освидетельствования проводятся:

общий анализ крови;

реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое (после нагрузки – по показаниям);

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних шести месяцев на день освидетельствования, а также по медицинским показаниям);

рентгенограмма придаточных пазух носа.

В день медицинского освидетельствования проводится измерение роста и массы тела.

По медицинским показаниям проводятся дополнительные медицинские исследования.

Результаты медицинского освидетельствования записываются в книгу протоколов заседаний ВВК, медицинскую книжку и оформляются справкой о медицинском освидетельствовании.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2025 года.