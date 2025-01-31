Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев присвоил двум казахстанским музеям статус национальных.

Казахстанцы с нарушениями зрения получили больше возможностей для доступа к информации: ратифицировано соглашение.

С 28 января введен запрет на вывоз картофеля из Казахстана.

С 30 января в стране отменено государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.

В Казахстане с 1 февраля вырастут оптовая цена на сжиженный газ и розничные цены на автогаз.

Новые тарифы на электроэнергию введут в большинстве регионов РК с 1 февраля.

Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года.

Электронный реестр социальных работников создают в Казахстане.

Порядок замены присяжных заседателей следует уточнить: новое постановление Конституционного суда.

Право землепользования наследуется по закону, ограничения недопустимы, считает Конституционный суд.

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