#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 17:37 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев присвоил двум казахстанским музеям статус национальных.
  • Казахстанцы с нарушениями зрения получили больше возможностей для доступа к информации: ратифицировано соглашение.
  • С 28 января введен запрет на вывоз картофеля из Казахстана.
  • С 30 января в стране отменено государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.
  • В Казахстане с 1 февраля вырастут оптовая цена на сжиженный газ и розничные цены на автогаз.
  • Новые тарифы на электроэнергию введут в большинстве регионов РК с 1 февраля.
  • Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года.
  • Электронный реестр социальных работников создают в Казахстане.
  • Порядок замены присяжных заседателей следует уточнить: новое постановление Конституционного суда.
  • Право землепользования наследуется по закону, ограничения недопустимы, считает Конституционный суд.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Стоимость проезда по БАКАД планируют увеличить вдвое
Право
13:12, Сегодня
Стоимость проезда по БАКАД планируют увеличить вдвое
В Казахстане изменили правила признания профессиональных квалификаций и разработки профстандартов
Право
12:02, Сегодня
В Казахстане изменили правила признания профессиональных квалификаций и разработки профстандартов
Изменился порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для контрактников
Право
10:41, Сегодня
Изменился порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для контрактников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: