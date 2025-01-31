Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев присвоил двум казахстанским музеям статус национальных.
- Казахстанцы с нарушениями зрения получили больше возможностей для доступа к информации: ратифицировано соглашение.
- С 28 января введен запрет на вывоз картофеля из Казахстана.
- С 30 января в стране отменено государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.
- В Казахстане с 1 февраля вырастут оптовая цена на сжиженный газ и розничные цены на автогаз.
- Новые тарифы на электроэнергию введут в большинстве регионов РК с 1 февраля.
- Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года.
- Электронный реестр социальных работников создают в Казахстане.
- Порядок замены присяжных заседателей следует уточнить: новое постановление Конституционного суда.
- Право землепользования наследуется по закону, ограничения недопустимы, считает Конституционный суд.
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