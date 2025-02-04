Как органы опеки будут решать споры о праве на общение с ребенком: разработаны правила

Министерство просвещения подготовило проект Правил разрешения органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, споров на общение с ребенком родителем, проживающим отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в соответствии с законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка".

Напомним, поправками в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" добавлена новая статья, которая устанавливает право дедушек, бабушек, братьев и сестер на общение с ребенком.

В частности, в ней говорится, что в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления дедушкам, бабушкам, братьям и сестрам ребенка возможности общаться с ними спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области защиты прав детей РК.

Как органы опеки будут разрешать споры

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, дедушки, бабушки, братья и сестры (заявитель) предоставляет в орган следующие документы:

заявление об определении графика общения с ребенком;

копию удостоверения личности заявителя;

справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

копию документов, подтверждающих право собственности или право пользования жилищем.

Сведения о наличии либо отсутствии судимости в отношении заявителя орган получает из информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Орган в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления проводит обследование жилища, о чем составляет акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя.

После составления акта орган опеки извещает родителя, с которым проживает ребенок, и заявителя о месте, дате и времени рассмотрения заявления путем направления извещения на электронную почту или мобильный телефон, а также с использованием иных электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова.

В ходе рассмотрения спора орган опеки выясняет у сторон условия графика общения с ребенком (время, место, продолжительность общения и т. п.).

Помимо этого, орган опеки выясняет мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, об условиях графика общения. Во время общения с ребенком должен присутствовать педагог или психолог. Опрос ребенка проводится в обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц.

После выяснения условий графика общения с ребенком родителя, с которым проживает ребенок, заявителя и ребенка, достигшего десятилетнего возраста, орган опеки составляет график общения с ребенком.

Что нужно учесть при составлении графика общения с ребенком

При определении графика общения с ребенком принимаются во внимание его возраст, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие.

В графике следует учесть режим дня ребенка (учебу, отдых, сон), праздничные и выходные дни, а также равномерное распределение времени общения.

При необходимости в график общения с ребенком включаются дополнительные встречи в особых случаях (дни рождения, семейные праздники и т. д.).

График общения с ребенком направляется участникам спора на электронную почту или мобильный телефон, а также с использованием иных электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправки.

Орган извещает родителя, с которым проживает ребенок заявителя, о том, что при несогласии с графиком общения с ребенком он вправе обратиться в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, либо решить спор в порядке медиации с участием этого органа и родителей ребенка.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля 2025 года.