Органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком
Споры на общение с ребенком родителем, проживающим отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, по месту проживания ребенка.
Для разрешения спора на общение с ребенком родитель, проживающий отдельно от ребенка, дедушки, бабушки, братья и сестры (заявитель) подают в органы опеки заявление о разрешении спора на общение с ребенком с приложением следующих документов:
- копии удостоверения личности заявителя;
- справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
- справки о наличии либо отсутствии судимости;
- копии документов, подтверждающие право собственности или право пользования жилищем.
Срок рассмотрения заявления о разрешении спора составляет 15 рабочих дней со дня поступления заявления в орган.
Орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления извещает родителя, с которым проживает ребенок, и заявителя о месте, дате и времени рассмотрения заявления о разрешении спора путем направления извещения по месту жительства, на электронную почту или номер телефона, указанные в заявлении.
Спор разрешается в присутствии заявителя и родителя, с которым проживает ребенок.
В случае неявки одной из сторон спора рассмотрение заявления о разрешении спора откладывается сроком на 3 рабочих дня.
Повторная неявка одного из сторон спора без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения заявления о разрешении спора.
В ходе разрешения спора орган выясняет у сторон причины спора, условия общения, конкретный режим или общее описание режима общения с ребенком (время, место, продолжительность общения).
Орган опеки выясняет мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, об условиях общения с заявителем. При этом опрос ребенка производится с участием педагога и (или) психолога.
Кроме того, орган опеки проводит обследование жилищно-бытовых условий сторон спора по требованию одной из сторон спора.
После выяснения условий общения с ребенком родителя, с которым проживает ребенок, заявителя и мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, а также результатов обследования жилищно-бытовых условий в случае его проведения орган составляет решение о разрешении спора.
В решении о разрешении спора указываются:
- дата и место вынесения решения;
- наименование органа, вынесшего решение,
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) сторон, лиц, участвующих в разрешении спора;
- предмет спора;
- условия общения, конкретный режим или общее описание режима общения (время, место, продолжительность общения) с учетом режима дня ребенка (учебы, отдыха, сна), состояния здоровья ребенка, праздничных, каникулярных и выходных дней, места проживания заявителя;
- дополнительные встречи в особых случаях (дни рождения, семейные праздники);
- подпись руководителя органа, вынесшего решение.
Решение о разрешении спора направляется сторонам спора по месту жительства, на электронную почту или номер телефона, указанные в заявлении.
При несогласии с решением органа на общение с ребенком спор разрешается в порядке медиации или судом с участием органа и родителей ребенка.
Приказ вводится в действие с 13 апреля.