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Право

Органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:20 Фото: pexels
Министр просвещения приказом от 31 марта 2025 года утвердил Правила разрешения органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, споров на общение с ребенком родителем, проживающим отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер, сообщает Zakon.kz.

Споры на общение с ребенком родителем, проживающим отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, по месту проживания ребенка.

Для разрешения спора на общение с ребенком родитель, проживающий отдельно от ребенка, дедушки, бабушки, братья и сестры (заявитель) подают в органы опеки заявление о разрешении спора на общение с ребенком с приложением следующих документов:

  • копии удостоверения личности заявителя;
  • справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • справки о наличии либо отсутствии судимости;
  • копии документов, подтверждающие право собственности или право пользования жилищем.

Срок рассмотрения заявления о разрешении спора составляет 15 рабочих дней со дня поступления заявления в орган.

Орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления извещает родителя, с которым проживает ребенок, и заявителя о месте, дате и времени рассмотрения заявления о разрешении спора путем направления извещения по месту жительства, на электронную почту или номер телефона, указанные в заявлении.

Спор разрешается в присутствии заявителя и родителя, с которым проживает ребенок.

В случае неявки одной из сторон спора рассмотрение заявления о разрешении спора откладывается сроком на 3 рабочих дня.

Повторная неявка одного из сторон спора без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения заявления о разрешении спора.

В ходе разрешения спора орган выясняет у сторон причины спора, условия общения, конкретный режим или общее описание режима общения с ребенком (время, место, продолжительность общения).

Орган опеки выясняет мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, об условиях общения с заявителем. При этом опрос ребенка производится с участием педагога и (или) психолога.

Кроме того, орган опеки проводит обследование жилищно-бытовых условий сторон спора по требованию одной из сторон спора.

После выяснения условий общения с ребенком родителя, с которым проживает ребенок, заявителя и мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, а также результатов обследования жилищно-бытовых условий в случае его проведения орган составляет решение о разрешении спора.

В решении о разрешении спора указываются:

  • дата и место вынесения решения;
  • наименование органа, вынесшего решение,
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) сторон, лиц, участвующих в разрешении спора;
  • предмет спора;
  • условия общения, конкретный режим или общее описание режима общения (время, место, продолжительность общения) с учетом режима дня ребенка (учебы, отдыха, сна), состояния здоровья ребенка, праздничных, каникулярных и выходных дней, места проживания заявителя;
  • дополнительные встречи в особых случаях (дни рождения, семейные праздники);
  • подпись руководителя органа, вынесшего решение.

Решение о разрешении спора направляется сторонам спора по месту жительства, на электронную почту или номер телефона, указанные в заявлении.

При несогласии с решением органа на общение с ребенком спор разрешается в порядке медиации или судом с участием органа и родителей ребенка.

Приказ вводится в действие с 13 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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