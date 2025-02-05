Предоставление участков под ИЖС: внесены изменения

Министр сельского хозяйства РК приказом от 29 января 2025 года внес изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции говорится, что предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

Указывается, что при испрашивании земельных участков для ИЖС заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.

Добавлено, что предоставление казахстанцам земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется после постановки на специальный учет их заявлений.

При этом уточняется, что для получения в частную собственность земельного участка, который ранее был предоставлен для ИЖС на праве временного возмездного землепользования (аренды), нужно подать заявление по месту нахождения земельного участка в местный исполнительный орган.

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2025 года.

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