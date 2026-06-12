Работа автотранспортных подразделений МВД: внесены изменения
Так, уточняется, что служебный транспорт ОВД является государственной собственностью и требует бережного отношения и надлежащего использования в течение установленных сроков эксплуатации.
При этом правила дополнены новым понятием:
- электронная система учета и эксплуатации автотранспортных средств – Аппаратно-программный комплекс, предназначенный для мониторинга и управления автопарком ОВД, с формированием базы данных о служебном автотранспорте.
Также добавлено, что начальнику ОВД либо его заместителю, курирующему автотранспортное подразделение, необходимо:
- организовать работу в электронной системе учета и эксплуатации автотранспортных средств (при его наличии).
Начальнику автотранспортного подразделения, начальнику Управления (отдела, отделения, группы) тылового обеспечения подразделений ОВД необходимо:
- обеспечить работу в электронной системе учета и эксплуатации автотранспортных средств (при его наличии).
Ответственному за служебный автотранспорт сотруднику (работнику) автотранспортного подразделения необходимо:
- обеспечить работу в электронной системе учета и эксплуатации автотранспортных средств (при его наличии).
Выдача подразделениям ОВД транспортных средств со складов государственного учреждения "База военного и специального снабжения" ведется на основании приказов и наряд-приказаний, утвержденных руководством МВД РК.
При вводе служебного транспорта в эксплуатацию автотранспортное подразделение оформляет в электронной системе учета и эксплуатации автотранспортных средств (при его наличии) либо на бумажном носителе:
Личное дело автотранспортного средства, в котором указываются:
- данные автомашины;
- присвоенный инвентарный номер;
- государственный регистрационный номерной знак.
- подшиваются/прикрепляются:
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
- копия документа уполномоченного органа по государственному имуществу, либо местных исполнительных органов, а также внутренние документы ОВД о принятии на баланс, вводе (выводе) в эксплуатацию автомашины;
При передаче служебного транспорта с баланса ОВД в другое подразделение или орган, личное дело направляется последующему балансодержателю.
- Договор о полной материальной ответственности (типовой) в соответствии с формой.
Указывается, что порядок эксплуатации (в т.ч. использования в выходные и праздничные дни) служебного транспорта ОВД, выезд за пределы гарнизона, территории, обслуживающего участка, в служебные командировки, хранение транспортных средств, контроль за техническим состоянием, контроль за выездом из гаражей, с мест стоянок и возвращения с линии, хранение ключей от замков зажигания и свидетельств регистрации транспортных средств, выдача, передача и сдача путевых листов, выдача ГСМ устанавливается и утверждается приказом руководителя ОВД.
Приказ вводится в действие с 22 июня 2026 года.